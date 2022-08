Vorstandsumbau Deutsche Bank nimmt Konzerntochter DWS kürzer an die Leine

Die Chefjustiziarin der Deutschen Bank rückt in den Vorstand der DWS auf. Damit vergrößert das Institut seinen Einfluss auf die Fondsgesellschaft.

Die Fondstochter der Deutschen Bank hat zwei Managerinnen in den Vorstand berufen. Sie ersetzen den Organisationschef Marc Cullen. (Foto: dpa) Fahnen des Vermögensverwalters DWS an der Fassade der Frankfurter Börse

Frankfurt Die Fondsgesellschaft DWS hat die Chefjustiziarin der Deutschen Bank, Karen Kuder, in den Vorstand berufen. „Sie wird als Chief Administration Officer die Kontrollfunktionen und die Führungsstrukturen unseres Unternehmens als eigenständiger, börsennotierter Vermögensverwalter weiterentwickeln und stärken“, teilte die DWS am Dienstag mit. In dieser Rolle ist Kuder unter anderem für Recht, Geldwäschebekämpfung und Compliance zuständig.

Neben Kuder holt die DWS mit Angela Maragkopoulou eine Telekom-Managerin und IT-Expertin in die Geschäftsführung. Die 45-jährige Maragkopoulou und Kuder ersetzen den bisherigen Organisationsvorstand Marc Cullen, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt. Die Berufungen von Kuder und Maragkopoulou müssen von den Aufsichtsbehörden noch genehmigt werden.

Vor allem die Berufung Kuders, die den Posten ab November übernehmen soll, werten Beobachter innerhalb der DWS und der Deutschen Bank als Hinweis darauf, dass die Bank ihre Fondstochter über personelle Entscheidungen enger an sich binden will.

Es gibt Stimmen, die Kuders Nominierung als Chefjustiziarin nicht in ihrer Nähe zum Deutsche-Bank-Konzern begründet sehen, sondern mit ihrer Expertise mit aufsichtsrechtlichen Fragen. (Foto: Deutsche Bank) Karen Kuder