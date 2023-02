Wachstumskapital Mitten in der Flaute: Goldman Sachs legt Milliarden-Fonds für Tech-Firmen auf

Das Asset-Management von Goldman Sachs hat einen neuen Fonds über 5,2 Milliarden Dollar aufgelegt. Managerin Nishi Somaiya findet unter anderem Newcomer aus Deutschland attraktiv.

Goldman Sachs prüft laut Nishi Somaiya jährlich über 5000 Investmentmöglichkeiten und wählt dann weltweit die besten 20 bis 30 aus. (Foto: Reuters) Goldman Sachs

Frankfurt Der weltweite Beteiligungsmarkt muss erstmals seit Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen kämpfen. Die steigenden Zinsen machen Alternativen zu Private Equity und Wachstumskapital wieder attraktiver, institutionelle Investoren wie Versicherer und Pensionskassen legen wieder stärker in Staatsanleihen an. Hinzu kommt die Konjunkturabkühlung, die sich auf die Portfoliounternehmen der Fonds niederschlägt.

Mitten in dieser schwierigen Phase hat jetzt Goldman Sachs Asset Management erfolgreich den Fonds „West Street Global Growth Partners“ mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Dollar schließen können. Der Fonds übertraf das anfängliche Fundraising-Ziel, Geldgeber sind institutionelle und private Anleger sowie Goldman Sachs selbst und seine Mitarbeiter.

Wachstumskapital wird für Minderheitsbeteiligungen an rasch expandierende Firmen in frühen Phasen der Unternehmensentwicklung gegeben, Private-Equity-Fonds erwerben dagegen in der Regel Mehrheits- und Kontrollbeteiligungen an reiferen Unternehmen.