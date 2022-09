Währungskrise Kryptobörse FTX kauft Vermögenswerte von insolventer Kryptobank Voyager

Die Bank für Kryptokredite folgte im Sommer dem Three Arrows Hedgefonds in die Pleite. Voyager war wohl mit etwa 760 Millionen Dollar bei dem Hedgefonds engagiert.

Die auf Krptowährungskredite spezialisierte Bank musste im Sommer aufgrund der enormen Kursverluste verschiedener Coins und eines Zahlungsausfalls des Three Arrows Hedgefonds Insolvenz anmelden. (Foto: Reuters) Voyager

Bengaluru Die Kryptobörse FTX hat bei einer Auktion von Vermögenswerten der insolventen Kryptobank Voyager den Zuschlag erhalten. FTX übernehme für 1,42 Milliarden Dollar sämtliche Cyber-Devisen von Voyager, teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Die Forderungen an den Hedgefonds Three Arrows, dessen ausgebliebene Zahlungen Voyager in die Insolvenz getrieben hatten, blieben dagegen Teil der Insolvenzmasse.

Früheren Angaben zufolge war die Kryptobank mit etwa 760 Millionen Dollar bei Three Arrows engagiert. Der Hedgefonds war durch den Kursverfall der des sogenannten Stablecoins TerraUSD Mitte Mai ins Trudeln geraten.

Eigentlich sollten Handelsgeschäfte mit anderen Kryptowährungen den Preis von TerraUSD stets bei einem US-Dollar halten. Mitte Juni hatte außerdem Voyager-Rivale Celsius Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten ausgesetzt.

Aus Furcht vor einer Rezession durch drastische Zinserhöhungen der Notenbanken und durch die Folgen des Ukraine-Kriegs fliehen Anleger seit Monaten aus riskanten Anlagen, zu denen Kryptowährungen gehören. Im Vergleich zu seinem Rekordhoch von rund 69.000 Dollar im vergangenen November hat Bitcoin seither mehr als 70 Prozent verloren und kostet derzeit etwa 20.000 Dollar. Die zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum rutschte rund 71 Prozent auf derzeit etwa 1.400 Dollar ab.

