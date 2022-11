Wagniskapital EQT-Fonds für Start-ups sammelt über eine Milliarde Euro ein

Geldgeber vertrauen in dem aktuell schwierigen Marktumfeld offenbar etablierten Adressen. Die Mittel sind für europäische Technologie-Start-ups in der Frühphase bestimmt.

„Hier ist der Markt noch nicht so überhitzt wie etwa im Silicon Valley“, so Doreen Huber (links vorne sitzend), Partnerin bei EQT Ventures und verantwortlich für den deutschen Markt.

(Foto: EQT Ventures) Das Berliner Team von EQT Ventures

Frankfurt Die Beteiligungsgesellschaft EQT hat in einem schwierigen Marktumfeld den Wagniskapitalfonds EQT Ventures III mit einem Volumen von insgesamt 1,1 Milliarden Euro geschlossen. Dies ist nach Angaben der Gesellschaft der größte derartige Fonds für Technologie-Start-ups in Europa in der Frühphase.

Während es Newcomer im Markt für Venture-Capital (VC) derzeit schwer haben, frische Mittel zu bekommen, vertrauen Geldgeber offenbar den etablierten Adressen wie EQT.

„Viele institutionelle Geldgeber für die VC-Fonds wollen in Europa investieren. Hier ist der Markt noch nicht so überhitzt wie etwa im Silicon Valley“, sagt Doreen Huber, Partnerin bei EQT Ventures und verantwortlich für den deutschen Markt, im Gespräch mit dem Handelsblatt.