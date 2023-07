Wagniskapital Geldzufluss an deutsche Start-ups halbiert sich

Die Investoren halten sich bei den Start-ups mit neuen Finanzierungen weiter zurück. Langsam kehrt aber die Hoffnung auf bessere Zeiten zurück.

Hotspot der deutschen Start-up-Szene. (Foto: Reuters) Blick auf Berlin

Frankfurt Die goldenen Zeiten für die deutsche Start-up-Szene kommen so schnell nicht wieder zurück. Das Gesamtvolumen der Investitionen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ist um 49 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro eingebrochen. Das geht aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) hervor.

Die Entwicklung sei vor allem darauf zurückzuführen, dass es deutlich weniger große Finanzierungsrunden gab. Waren es im ersten Halbjahr 2022 noch 15 im Wert von mehr als 100 Millionen Euro, gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lediglich fünf in dieser Kategorie. Auch die absolute Anzahl der Finanzierungen war in diesem Halbjahr geringer: Nach 549 Abschlüssen im Vorjahreszeitraum gab es in der ersten Jahreshälfte 2023 nur noch 447, ein Rückgang um 19 Prozent.