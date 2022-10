Wagniskapital Schlechte Stimmung unter den Geldgebern für Start-ups – welche Faktoren nun Hoffnung machen

Frankfurt Das Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für Risikokapital hat sich im Spätsommer nach dem vorherigen Einbruch stabilisiert. Die Abkühlung der Marktstimmung fand somit zunächst ein Ende, obwohl die Notenbanken weiter die Leitzinsen erhöhen. Die steigenden Zinsen verteuern die Kreditaufnahme für die Start-ups und nähren die Sorgen vor einer Rezession.

Das von der Förderbank KfW und dem Branchenverband BVK erstellte Investorenbarometer für das Geschäftsklima liegt im dritten Quartal kaum verändert bei minus 17,9 Punkten. Gegenüber dem Vorquartal beträgt das Plus 0,3 Punkte. Das absolute Stimmungstief im deutschen Venture-Capital-Markt (VC) hatte in der Coronakrise bei minus 63 Punkten gelegen.

„Wir sehen derzeit einen ambivalenten Markt für Risikokapital“, sagt Florian Nöll, Head of Corporate Development & Innovation bei der Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. „Einerseits sind die Investoren zurückhaltend und es gibt weniger Finanzierungsrunden. Auf der anderen Seite ist das Interesse an innovativen Geschäftsmodellen unverändert groß.“

Ähnlich äußert sich Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der KfW. Der strikte Kurs der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation sei am VC-Markt „offenbar voll eingepreist“, sagt die Expertin.

Der durch die Kursrücksetzer bei Tech-Aktien erzeugte Wertberichtigungsdruck in den Portfolios der Wagnisfinanzierer ist nicht weiter gestiegen. Die Stimmung hat sich hier leicht gebessert.

Allerdings gilt es, im Markt je nach Geschäftsmodell zu differenzieren. „Die Bewertungen der Start-ups sind natürlich gesunken, im Schnitt dürfte der Abschlag etwa 30 Prozent ausmachen“, relativiert Nöll. „Aber das gilt nicht für alle Branchen. Bei Softwarefirmen sieht es zum Beispiel besser aus, hier gibt es kaum Veränderungen.“

Das Klima für das Fundraising – also die Aufnahme neuer Gelder bei den Investoren – ist im Zuge der neuen Zinsschritte der Notenbanken abgekühlt. Angesichts höherer Zinsen für sichere Anlagen wie etwa Staatsanleihen gestalten sich Investorengespräche für im Fundraising befindliche Fonds offenbar zunehmend schwieriger, heißt es in der Beurteilung durch BVK und KfW.

Bevor sich die abkühlende Stimmung im Fundraising aber in einer nachhaltig geringeren Investitionstätigkeit niederschlägt, dürfte noch einige Zeit vergehen. Denn durch das sehr gute Umfeld der vergangenen Jahre hat sich viel „dry powder“ angesammelt, sprich bislang noch nicht investierte Mittel. Schätzungen gehen allein für deutsche VC-Fonds aktuell von einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag aus.

„Durch die erfolgreichen Fundraising-Jahre 2020 und 2021 stehen den Gesellschaften noch erhebliche Mittel zur Verfügung, um bestehende Beteiligungen durch die aktuell schwierige Zeit zu bringen, aber auch um die sich aktuell bietenden Chancen zu nutzen“, sagt Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK. Zumindest auf Sicht von ein, zwei Jahren dürften die bestehenden freien Mittel somit laut der Analyse eine deutliche Stütze für das Wagniskapitalangebot für deutsche Start-ups sein.

Mehr Aktivität im M&A-Segment erwartet

Hinsichtlich der Veräußerung von Beteiligungen beziehungsweise des Gangs an die Börse hat sich die Beurteilung sehr stark verschlechtert. Das sogenannte Exitklima hat sich ausgehend von seinem Rekordniveau im ersten Halbjahr so schnell und stark abgekühlt wie noch nie. Vor allem bei Verkäufen an industrielle Adressen – im Fachjargon als Trade-Sales bezeichnet – haben sich die Einschätzungen eingetrübt.

Die Entwicklung der Anzahl registrierter Akquisitionen VC-finanzierter Unternehmen deckt sich allerdings nicht mit der schlechten Stimmung. Für das dritte Quartal zeigt sich hier eine überdurchschnittliche Akquisitionstätigkeit.

Eine naheliegende Erklärung ist laut KfW und BVK nach wie vor, dass die schlechte Stimmung mit den gesunkenen Bewertungen zusammenhängt. Investoren können folglich trotz der starken Akquisitionstätigkeit aktuell nicht die Exiterlöse erzielen, die sie sich wünschen.

Möglicherweise wird dies auch zu Zusammenschlüssen von jungen Unternehmen oder Zukäufen von Konzernen führen. „Das Thema Fusionen und Übernahmen (M&A) wird in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen“, sagt Experte Nöll. „Die strategischen Investoren aus der Industrie haben Appetit auf Start-ups, zumal die Preise tendenziell nicht mehr steigen.“

