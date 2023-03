Besonders Kredite für Bürogebäude stehen im Fokus. Das könnte gerade die ohnehin angeschlagenen Regionalbanken zusätzlich belasten.

In vielen US-Städten stehen Gewerbeflächen leer. Ausstehende Kredite für sie müssen nun in großem Umfang refinanziert werden. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Straßenzeile in San Francisco

Denver, Düsseldorf Egal ob in Manhattans Büroviertel Midtown, im Zentrum von San Francisco oder in kleineren Metropolen wie Dallas, Chicago und Denver – die Schilder hängen überall. „Büroräume zu vermieten“ prangt auf ihnen in großen Lettern. Die Leerstände sind landesweit so hoch wie seit den 80er-Jahren nicht mehr, zeigen Daten der Ratingagentur Moody’s. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) steigt in den USA nun die Sorge, dass Kredite für Büro- und Gewerbeimmobilien insgesamt zum neuen großen Problem für die Banken werden könnten.

Dabei kommt eine Reihe von Faktoren zusammen: Regionalbanken sind die wichtigsten Kreditgeber für Gewerbeimmobilien in den USA. Sie halten fast 70 Prozent dieser Kredite in ihren Büchern, wie aus einer Analyse der Bank of America hervorgeht.

