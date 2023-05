 Wall Street: Warum die Vertrauenskrise bei Regionalbanken so schwer zu stoppen ist

Die steigenden Zinsen in den USA stellen kleinere Finanzhäuser vor neue Probleme und haben unerwünschte Nebeneffekte: Sie machen die Großbanken noch größer.

Die ins Straucheln geratene US-Regionalbank wurde vom Finanzkonzern JP Morgan Chase übernommen. (Foto: Bloomberg) First Republic Bank in San Francisco

Denver Es sind Namen, die bis vor Kurzem in der internationalen Finanzszene „unter ferner liefen“ rangierten: Pacwest, First Republic, Signature Bank. Die US-Regionalbanken sind seit März in eine tiefe Vertrauenskrise gerutscht.

Auch wenn sich die Lage in den vergangenen Tagen etwas beruhigt hat, fürchten viele Experten, dass die Turbulenzen noch nicht ausgestanden sind. Julian Wellesley, Analyst beim Vermögensverwalter Loomis Sayles & Co., warnt vor einer „chronischen Krise“ bei den kleineren und mittelgroßen Instituten. Behalten Wellesley und andere Warner recht, dann drohen langfristige Schäden für den US-Finanzsektor und die gesamte Wirtschaft der USA.

Für Warren Buffett war die Sache schon länger „glasklar“: Banken, die in Zeiten niedriger Zinsen langfristige Anleihen gekauft und im großen Stil Kredite vergeben haben, würden Probleme bekommen, wenn die Leitzinsen deutlich steigen. Der 92-jährige Star-Investor hat bereits vor Monaten angefangen, Bankaktien aus seinem Portfolio zu werfen.

