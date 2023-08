Wall Street Weitere Abgänge bei Goldman Sachs

John Rogers, der einflussreiche Stabschef, widmet sich künftig anderen Aufgaben. Erst am Montag kündigte Rohstoffexperte Jeff Currie seinen Rückzug an.

John Rogers, der einflussreiche Stabschef der Wall-Street-Bank, widmet sich neuen Aufgaben. In den vergangenen Monaten haben bereits einige hochkarätige Banker Goldman Sachs verlassen. (Foto: dpa) Goldman Sachs

New York Goldman Sachs kommt nicht zur Ruhe. Der langjährige Topmanager John Rogers gibt seinen Posten als Stabschef auf, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Rogers, der seit fast 30 Jahren für Goldman tätig ist, gilt als einflussreiche Schlüsselfigur. Er arbeitet eng mit dem Verwaltungsrat und mit Vorstandschef David Solomon zusammen.

Rogers wird durch seinen früheren Stellvertreter Russell Horwitz ersetzt. Horwitz verließ die Bank vor drei Jahren für eine Führungsrolle bei der Investmentfirma Citadel und kehrt nun zu Goldman zurück.

Rogers wird sich künftig verstärkt um seine anderen Verpflichtungen bei der Bank kümmern, wie er dem Handelsblatt bestätigte. Der 67-Jährige, der enge Verbindungen nach Deutschland pflegt, soll sich etwa vertieft regulatorischen Fragen und gemeinnützigen Initiativen der Bank widmen, teilte Vorstandschef Solomon in einer E-Mail an die Belegschaft mit. Rogers bleibt Mitglied des sogenannten Management Committee, eines einflussreichen Gremiums, in dem wichtige Personalentscheidungen und Fragen zur Strategie beschlossen werden.