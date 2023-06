Wegen Credit-Suisse-Übernahme UBS erwägt Verschiebung des Quartalsberichts

Die drei Milliarden schwere Transaktion der gestrauchelten Schweizer Konkurrenzbank gestaltet sich einem Medienbericht zufolge kompliziert. Das könnte Folgen haben.

Die UBS hoffe mit den Zahlen auch eine aktualisierte Planung für das Schweizer Geschäft der Credit Suisse vorlegen zu können. (Foto: Reuters) UBS in Zürich

Bangalore Die Schweizer Großbank UBS erwägt einem Zeitungsbericht zufolge wegen der geplanten Übernahme der in Schieflage geratenen Rivalin Credit Suisse die Verschiebung seiner nächsten Zwischenbilanz. Der Bericht zum zweiten Quartal solle nicht vor Ende August veröffentlicht werden, berichtet die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die drei Milliarden Franken schwere Transaktion sei kompliziert. Die UBS hoffe mit den Zahlen auch eine aktualisierte Planung für das Schweizer Geschäft der Credit Suisse vorlegen zu können, heißt es weiter.

Eigentlich ist die Veröffentlichung des Quartalsbericht für den 25. Juli vorgesehen. Bei der UBS war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

UBS-Chef Sergio Ermotti hofft, die geplante Übernahme in den kommenden Tagen vollziehen zu können. Die UBS sei dabei, die letzten Meilen in einem Marathon zu absolvieren, hatte er am Freitag gesagt.

Anfang Mai hatte Ermotti einen Abschluss der Transaktion Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt.

