Wertpapierhandel Börse Stuttgart startet die Handelsplattform Traderebel – und will Broker und Banken für sich gewinnen

Das Orderaufkommen ist in diesem Jahr gesunken.

Frankfurt Die Börse Stuttgart will künftig verstärkt mit Banken und Neobrokern zusammenarbeiten. Dafür startet die Gruppe ihre neue Plattform Traderebel, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Traderebel soll gebührenfreien Wertpapierhandel ermöglichen, an den Banken und Broker angeschlossen werden können.

„Die Nachfrage nach gebührenfreien Angeboten ist nach wie vor groß – und daran wird sich künftig auch nichts ändern“, sagt Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Dabei erscheint der Einstieg auf den ersten Blick recht spät. Seit Jahren wachsen die Marktanteile von Brokern wie etwa Trade Republic oder Scalable Capital. Und sie alle arbeiten schon mit angeschlossenen Partnern zusammen – und verlangen von ihren Kunden nur sehr geringe Gebühren. So findet etwa der Handel von Aktien und ETFs von Trade Republic über die Lang und Schwarz Exchange (LSX) statt, ein elektronisches Handelssystem, das von der Börse Hamburg betrieben wird.

Voelkel sieht das anders – und die Marktstruktur noch nicht verteilt. „Die Entwicklung ist noch am Anfang“, ist er überzeugt. Die Marktstruktur werde sich künftig verändern. Broker etwa dürften sich perspektivisch entschließen, ihren Kunden mehr als nur eine Plattform anzubieten, zwischen denen diese dann frei entscheiden können, sagt Voelkel.

Nach eigenen Angaben ist der Anschluss an die Plattform für die Partnerunternehmen nur mit geringen Kosten verbunden. Für die Orders der Endkunden zahlt die Gruppe Zuwendungen an die Partner. Selbst verdient das Unternehmen dann letztendlich an der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis, dem sogenannten Spread.

Krypto-Crash ruiniert Vertrauen der Anleger

Etwa 2.000 Aktien sowie rund 2.000 ETPs, zu denen etwa auch ETFs oder Rohstoffe zählen, können künftig über Traderebel gehandelt werden. Zunächst startet die Plattform mit einem Partner, den Namen will Voelkel nicht nennen. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll ein weiterer hinzukommen.

Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart, sieht die Marktstruktur noch nicht verteilt. (Foto: dpa) Neobroker werden immer beliebter

Für die Gruppe ist es ein Versuch, ihr Angebot breiter aufzustellen. In den vergangenen Monaten hatte die Börse Stuttgart vor allem auch auf Krypto gesetzt – und dabei etwa die Kooperation mit dem Onlinebroker Flatexdegiro beschlossen. Dieser arbeitet seit Mai mit der eigenen Plattform Bison zusammen. Doch der Krypto-Crash in diesem Jahr hat viel Vertrauen der Anleger gekostet.

Der Start der Plattform kommt jedoch auch zu einer Zeit, in der die hohe Inflation, steigende Zinsen und die Sorge vor einer Rezession die Aktienmärkte schwer getroffen haben. Das Orderaufkommen ist in diesem Jahr dementsprechend stark gesunken.

Voelkel blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft: „Der Wunsch der Anleger ist weiterhin da, in Aktien, ETFs oder Ähnliches zu investieren“, ist er überzeugt.

