Wettbewerb der Standorte Flucht aus Hongkong – Corona-Frust zwingt Asiens Finanzwelt zum Umzug

Die Bevölkerung Hongkongs ist schon 2020 und 2021 deutlich geschrumpft – so dürfte es auch in diesem Jahr sein.

Bangkok Für die exklusiven Treffen von Asiens Finanzelite gab es über Jahrzehnte kaum eine andere Wahl als Hongkongs noble Fünf-Sterne-Hotels. Wer die führenden Private-Equity-Investoren, Risikokapitalgeber, Banker und Family-Office-Verwalter des Kontinents unter einem Dach versammeln wollte, hatte in der chinesischen Sonderverwaltungszone die besten Chancen auf ein volles Haus.

Als Zugangstor zum chinesischen Markt galt die frühere britische Kolonie für die Finanzwelt im Fernen Osten als alternativloser Standort – und war damit auch für die glamourösen Networking-Events der Branche unverzichtbar.

Doch nach mehr als zwei Jahren strikter Coronamaßnahmen sehen sich die Veranstalter zum Ausweichen gezwungen. Große Branchenevents ändern ihren Veranstaltungsort. Das ist nicht das einzige Krisensignal für Hongkongs Finanzindustrie: Mitarbeiter verlassen aus Frust über die Covidpolitik scharenweise die Stadt. Banken und Fondsgesellschaften ziehen Geschäfte ab. Tausende Dollar-Millionäre suchen sich ein neues Zuhause.

Das bislang führende Finanzzentrum Asiens ist schwer angeschlagen. Die Frage, ob Hongkong seine Vormachtstellung in Asiens Finanzwelt behalten kann, ist so offen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Wettbewerb der Alternativstandorte hat Singapur aktuell die besten Chancen.

So hält beispielsweise der Branchendienst AVCJ im November sein renommiertes, jährliches Private Equity & Venture Forum zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht in Hongkong, sondern in Singapur ab. Auch die Investorenkonferenz Superreturn Asia lädt im September nicht wie üblich in die chinesische Metropole, sondern in den südostasiatischen Stadtstaat. Hongkongs strenge Einreiseregeln, die derzeit noch sieben Tage Hotelquarantäne vorsehen, machen die Ausrichtung einer international besetzten Präsenzveranstaltung so gut wie unmöglich.

Teilweise geben die Akteure Hongkong komplett auf

Nachdem Hongkongs Bevölkerung bereits 2020 und 2021 geschrumpft war, gab es auch in diesem Jahr rund 140.000 mehr Aus- als Einreisen. Neben den Problemen durch die strengen Coronaregeln trägt auch Pekings wachsender Einfluss in der Stadt und die zunehmende politische Unfreiheit zu dem Attraktivitätsverlust bei.

Unter den Auswanderern befinden sich laut einer Studie des Beratungsunternehmens Henley & Partners in diesem Jahr auch 3000 Personen, die als besonders vermögend eingestuft werden. In Singapur wird laut der Untersuchung in der gleichen Zeit ein Zuzug von 2800 der sogenannten „High Net Worth Individuals“ erwartet.

Die Veränderung zeigt sich auch an der Hedgefonds-Industrie: Fonds mit Sitz in Singapur verwalteten nach Daten der Analysefirma Eurekahedge zuletzt 56 Milliarden Dollar – acht Prozent mehr als 2019. In Hongkong ging die Entwicklung in die andere Richtung: Mit 87 Milliarden Dollar liegen die dort beheimateten Hedgefonds zwar immer noch an Asiens Spitze – ihr Kapital ging seit 2019 aber um 14 Prozent zurück.

Zum Teil gaben Fondsbetreiber in der Stadt komplett auf: Der in Hongkong gegründete Hedgefonds Myriad Asset, der zeitweise mehr als fünf Milliarden Dollar verwaltete, hat sein Büro in der Metropole in diesem Jahr geschlossen. Als Grund dafür gaben Insider laut dem Finanzdienst Bloomberg an, dass die Portfoliomanager wegen der Quarantäneregeln kaum noch in der Region reisen konnten.

Hongkong ist immer noch ein größerer und aktiverer Markt als Singapur. Hu Jianfeng, Finanzprofessor an der Singapore Management University

Singapur, der Kleinstaat am Äquator, hat seinen Aufstieg zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt seiner seit einem halben Jahrhundert florierenden Finanzindustrie zu verdanken. Doch im Vergleich zu Hongkong blieb der Stadtstaat in der Branche stets Asiens Nummer zwei.

„Hongkong ist immer noch ein größerer und aktiverer Markt als Singapur“, kommentiert Hu Jianfeng, Finanzprofessor an der Singapore Management University.

So kann beispielsweise Singapurs Börse nicht einmal annähernd mit Hongkongs Aktienmarkt mithalten. „Mit Blick auf den jüngsten Abfluss von Kapital und Personal wird der Abstand zwischen den beiden Städten aber immer geringer“, analysiert Hu.

Branchenvertretern zufolge droht sich der Exodus in Hongkong noch weiter zuzuspitzen, sollte die Regierung auf den harten Coronamaßnahmen beharren: „Wenn die Lage in zwölf Monaten immer noch so ist wie heute, dann werden wohl einige Unternehmen umziehen müssen“, warnt Phillip Meyer, Vorsitzender der Alternative Investment Management Association in Hongkong.

Prominente Unternehmen ziehen sich aus Hongkong zurück

Derzeit halten zwar viele große Finanzkonzerne wie etwa die Deutsche Bank noch eindeutig am Standort in der Metropole fest – für den Zugang zum chinesischen Markt ist Hongkong nach wie vor sehr wichtig. Die Liste mit großen Banken, die dennoch bereits begonnen haben, sich umzuorientieren, ist mittlerweile sehr lang.

>> Lesen Sie hier: Niedergang einer Finanzmetropole – Wie Chinas strenges Regiment Hongkong schwächt

Die Citigroup verlegte Anfang des Jahres ranghohe Mitarbeiter von Hongkong nach Singapur. Die Bank of America zog im Frühjahr nach. Société Générale eröffnete in Singapur eine „Back-up“-Niederlassung, um Banker zumindest vorübergehend aus Hongkong abziehen zu können. Die Commerzbank hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, den Standort in Hongkong zu schließen und stattdessen die Niederlassung in Singapur aufzuwerten. Die US-Bank Wells Fargo plant ebenfalls, ihre Asienzentrale von Hongkong in den Stadtstaat zu verlegen.

Auch Neuankömmlinge entscheiden sich gegen Hongkong und für Südostasien: „Singapur wird im Vergleich zu Orten wie Hongkong, die in der Nähe von China liegen und einige geopolitische Probleme erleben, immer attraktiver“, teilte ein Vertreter des kanadischen Pensionsfonds Aimco mit, der in Singapur seine erste Asien-Niederlassung aufbauen will.

Der Kleinstaat am Äquator zählt zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. (Foto: Moment/Getty Images) Blick auf Singapur

Der auf die Finanzindustrie spezialisierte Headhunter Christian Brun, CEO von Wellesley Partners, folgt dem Trend und verlegte ebenfalls seinen Standort von Hongkong nach Singapur, nachdem er im Jahr zuvor insgesamt fast vier Monate in Quarantänehotels verbringen musste. „Hongkong ist zwar nach wie vor das entscheidende regionale Zentrum für das Investmentbanking“, sagt Brun. „Aber wir sehen, dass Private-Equity-Firmen und Family-Offices, die regional investieren, immer stärker Singapur als Standort bevorzugen.“

Brun glaubt nicht, dass Hongkong seine jahrzehntelange Spitzenposition wird halten können. Finanzmanager, die den chinesischen Markt bearbeiten, würden verstärkt direkt nach Peking oder Schanghai ziehen. Und die Regionalniederlassungen, die für den Rest Asiens zuständig sind, würden in Singapur eine neue Heimat finden.

Hongkong als Tor zu China verliert auch deshalb an Bedeutung, weil sich Finanzkonzerne oftmals lieber gleich direkt in Festlandchina ansiedeln. Auch das ist eine indirekte Konsequenz der Covidregeln, da Reisen zwischen Hongkong und dem Rest China ebenfalls stark eingeschränkt waren. Wer bei chinesischen Kunden sein musste, hatte mit einer Niederlassung in Schanghai Vorteile.

Auch Tokio hat sich Hoffnungen gemacht, von der Abwanderungswelle profitieren zu können. Die japanische Hauptstadt wollte etwa Hedgefonds aus Hongkong locken. Das hat aber nicht funktioniert – offenbar wegen des komplexen Steuerrechts dort.

In Singapur regt sich Widerstand

Für den Stadtstaat hat die Entwicklung aber nicht nur positive Seiten: Der Zuzug von Expats, die bisher in Hongkongs Finanzindustrie arbeiteten, stößt in der Bevölkerung auf zunehmende Kritik. Befürchtet wird unter anderem, dass die Zuwanderung die ohnehin bereits hohen Mieten weitersteigen lässt.

Die Regierung vermeidet es aufgrund der Sorgen auch, sich in der Finanzbranche offensiv als Hongkong-Alternative zu bewerben. Willkommen sind in erster Linie jene Konzerne, die vorwiegend lokales Personal einstellen – die Visumsbestimmungen für Ausländer werden im September weiter verschärft. Finanzprofessor Hu warnt aber davor, sich zu sehr abzuschotten: Angesichts vieler offener Stellen in Singapurs Finanzindustrie und eines angespannten Arbeitsmarkts sei der Zuzug hochbezahlter Banker doch eher ein gutes Problem, meint er.

