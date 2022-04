Wirecard-Betrugsskandal Villa in Moskauer Nobelvorort – In dieses Luxusviertel flüchtete Jan Marsalek

Der Wirecard-Manager floh vor zwei Jahren nach Razdory nahe Moskau. Die Siedlung ist bekannt für prominente Bewohner, Luxusanwesen und hohe Sicherheitsvorkehrungen.

In den Ort nahe Moskau flüchtete Jan Marsalek vor den deutschen Strafverfolgern. (Foto: PR) Razdory

Düsseldorf Jan Marsalek blieb sich treu. Am 19. Juni 2020 tauchte der ehemalige Vorstand der Wirecard AG unter, seit eineinhalb Jahren prangt sein Bild auf Fahndungsplakaten von Interpol. Doch auch wenn ihn die Ermittler nicht finden konnten, so ist offenbar klar, wo der lebenslustige Marsalek sich versteckt: mitten in Europas teuerstem Landstrich.

Von dem Moskauer Nobelvorort Razdory sind es keine zehn Kilometer bis zum Anwesen Nowo Ogarjowo, dem Prachtbau von Wladimir Putin. Wenn der russische Präsident mit seiner Fahrzeugkolonne auf einer eigens für ihn gesperrten Chaussee Richtung Kreml rauschte, trennten ihn und Marsalek wenige Hundert Meter Luftlinie.

