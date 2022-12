Wirecard-Prozess Brauns Verteidiger attackiert Dubai-Statthalter Bellenhaus: „Haupttäter, nicht Kronzeuge“

Der Anwalt des Ex-Wirecard-Chefs wirft der Staatsanwaltschaft Vorverurteilung seines Mandaten vor. Er kündigt einen Antrag auf Aussetzung des Prozesses wegen der Menge der Akten an.

Der Verteidiger des früheren Wirecard-Vorstandschefs beklagte die angebliche Vorverurteilung seines Angeklagten in den vergangenen Monaten. (Foto: Reuters) Markus Braun am Montag

München Der Verteidiger des angeklagten Ex-Wirecard-Chefs Markus Braun versucht die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu erschüttern. Rechtsanwalt Alfred Dierlamm griff den ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, am Montag vor dem Landgericht München I frontal an. Seine Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft seien nicht glaubwürdig und unplausibel.

„Bellenhaus ist nicht Kronzeuge“, sagte Dierlamm. „Bellenhaus ist Haupttäter einer Bande“, deren alleiniges Ziel es gewesen sei, Gelder aus dem Unternehmen herauszuleiten und zu veruntreuen.

Braun sei seit der Insolvenz von Wirecard im Juni 2020 vorverurteilt worden wie kein anderer seiner Mandanten in 30 Jahren, sagte der Wiesbadener Anwalt. „Die Vorverurteilung ist beispiellos wie prägend für dieses Verfahren.“ Auch das Oberlandesgericht, das für die Untersuchungshaft von Braun verantwortlich war, und der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags seien der Falschaussage von Bellenhaus aufgesessen.