Markus Födisch war lange Staatsanwalt für Steuerdelikte. Erst seit zwei Jahren ist er Vorsitzender Richter am Landgericht. Was Insider über ihn sagen.

Der 48-Jährige ist erst seit 2020 Vorsitzender Richter am Landgericht. (Foto: Reuters) Richter Markus Födisch

Düsseldorf Für viereinhalb Jahre schickte Richter Markus Födisch im März 2021 einen Mann ins Gefängnis, der mehr als 90 Mal unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt hatte. Mehr als 2,5 Millionen Euro wollte der mehrfach vorbestrafte Täter ergaunern. Der Fall war derjenige, der in der Richterkarriere des 48-Jährigen bis dato das meiste öffentliche Interesse weckte und für einige Schlagzeilen sorgte.

Verglichen damit, was den Vorsitzenden Richter der vierten Strafkammer am Landgericht München I in den kommenden Monaten und womöglich Jahren erwartet, ist dies freilich kaum erwähnenswert.

Födisch und seine Kammer sollen im ersten Strafprozess im wohl spektakulärsten Wirtschaftsskandal der Republik richten: dem milliardenschweren Betrug, der den Zahlungsdienstleister Wirecard in die Insolvenz riss. Es war die erste und bislang einzige Pleite eines Dax-Konzerns. Banken verloren 3,1 Milliarden Euro, Anleger 24 Milliarden.

