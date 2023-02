 Wirecard-Prozess: Ex-Chef Markus Braun weist Anklagevorwürfe zurück

München Markus Braun beginnt seine Aussage mit Bedauern. Der Zusammenbruch Wirecards im Juni 2020 habe nicht nur Anlegern, Kunden und Geschäftspartnern Schmerzen zugefügt. Auch er habe unter dem Kollaps gelitten, erklärt der langjährige Wirecard-Chef: „Der 18.6.2020 ist ein Tag des tiefsten Bedauerns, ein Tag des Schmerzes.“

Doch so sehr ihn der Untergang Wirecards auch quälte – Schuld daran haben will Braun nicht. „Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen und Veruntreuungen“, so der Manager, der Wirecard 18 Jahre lang führte.

Braun ergreift in dem seit Dezember laufenden Prozess an diesem Montag erstmals ausführlich das Wort. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Bandenbetrug vor. Sie stützt sich auf den mitangeklagten Kronzeugen Oliver Bellenhaus, der Braun schwer belastet hat. Nach der Aussage des bis 2020 in Dubai für Wirecard tätigen Managers war Braun ein alles dominierender Chef, der in den Milliardenbetrug voll eingebunden war. Brauns Verteidiger hatten die Vorwürfe als Lügen zurückgewiesen.

Wirecard-Prozess: Ex-Chef Markus Braun weist alle Anklagepunkte zurück

Braun sitzt seit dem Zusammenbruch des Finanzkonzerns vor zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft und hat sich seitdem erst zweimal kurz öffentlich geäußert. In einem Untersuchungsausschuss des Bundestags stellte er sich selbst als Betrugsopfer dar. Zu Prozessbeginn im Dezember hatte er nur seine Personalien bestätigt.

Nun kündigte Braun an, er wolle seine „ganz persönlichen Wahrnehmungen“ und die Geschichte des Unternehmens schildern.

Er sei niemals Teil oder gar Kopf einer kriminellen Bande gewesen, die Geschäftspartner und Anleger der Wirecard um Milliarden Euro betrogen habe, schilderte Braun. Von kriminellen Handlungen seines Mitarbeiters Oliver Bellenhaus und des ehemaligen Asienchefs Jan Marsalek habe er nichts gewusst.

Er habe stets an die Existenz des sogenannten Drittpartnergeschäfts Wirecards geglaubt und sei zudem von einem „vollständigen Digitalgeschäft“ ausgegangen. Bei Krediten in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro habe er angenommen, diese würden von den Kreditnehmern „sachgemäß“ verwendet. Der Vergabe von Krediten an Briefkastenfirmen mit Namen wie OCAP und Ruprecht sei keine Untreue vorausgegangen, sondern eine sorgfältige Prüfung vorab. „Ich hatte keine Kenntnisse darüber, dass diese Gelder veruntreut werden sollten.“

Auch einem weiteren Punkt der fast 500 Seiten langen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München widersprach Braun vor dem Landgericht München. Er bestreitet, die Kapitalmärkte mittels einer unrichtigen Ad-Hoc-Mitteilung über die Sonderprüfung des Wirecard-Drittpartnergeschäfts getäuscht zu haben.

Wirtschaftsprüfer von KPMG hatten nach kritischen Medienberichten der „Financial Times“ das Drittpartnergeschäft Wirecards 2020 durchleuchtet und keine Beweise für dessen Existenz finden können. Braun veröffentlichte nach Abschluss der Prüfung eine Mitteilung Wirecards, in der das Ergebnis der Untersuchungen falsch wiedergeben worden sei, so der Vorwurf der Staatsanwälte. Vor Gericht erklärte Braun nun: Die Formulierungen in der Mitteilung hätten „im rechtskonformen Ermessungsspielraum des Vorstandes“ gelegen.

