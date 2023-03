Wirecard-Prozess Ex-Wirecard-Chef Markus Braun im Kreuzverhör

München „Wir sind jetzt bei den Fragen des Gerichts“: Der Vorsitzende Markus Födisch macht unmissverständlich klar, was an diesem Mittwoch im Wirecard-Prozess auf dem Programm steht. „Ob ich Ihren Mandanten unterbreche oder nicht, das entscheide ich selbst“, weist er Starverteidiger Alfred Dierlamm in die Schranken.

Der Anwalt des Wirecard-Chefs hatte Födisch gerade erst geraten: „Warten Sie doch einfach mal ab“, und ihn aufgefordert, seinen Mandanten „jetzt wirklich mal ausreden“ zu lassen.

Födisch aber hat vorerst genug von Markus Braun gehört. Zwei Tage lang hat der unter anderem wegen Betrugs, Untreue und Marktmanipulation angeklagte Ex-Wirecard-CEO zuletzt vor dem Münchner Landgericht seine Sicht auf den milliardenschweren Betrug geschildert, der zum Untergang von Wirecard führte.

Er habe davon nichts mitbekommen, beteuert der Mann, der 18 Jahre lang an der Spitze von Wirecard stand und sich selbst als Opfer sieht.

Gerade hat Braun zu einer ergänzenden Erklärung angesetzt und erläutert, dass er kurz vor dem Auffliegen des Skandals im Frühjahr 2020 den Vorstand komplett umstrukturieren wollte und zwei neue Verantwortliche von extern hinzuholen wollte. Das hätte er wohl kaum gemacht, wenn er davon gewusst hätte, dass auf den Konten Milliardensummen fehlten. Auch dass er noch Wirecard-Aktien gekauft hätte, sei ein Beleg dafür, dass er von der Existenz der Gelder ausging.

„Kommt denn noch was Neues?“, will Födisch von Braun wissen. Dem Angesprochenen ist es ein Bedürfnis, noch einmal konkret über einen der Anklagepunkte zu sprechen – eine Ad-hoc-Mitteilung Wirecards vom 22. April 2020. Sie erging knapp zwei Monate, bevor Wirecard im Juni 2020 in die Insolvenz rutschte, nachdem der Konzern zugeben musste, dass ein angebliches Milliardenvermögen auf Treuhandkonten nicht auffindbar war.

Er habe den Eindruck gewonnen, dass seine Aussagen zu der Ad-hoc-Mitteilung im Prozess in Zweifel gezogen wurden, sagt Braun.

Hintergrund der Mitteilung war ein Bericht der von Wirecard mit einer Sonderprüfung beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die Prüfer hatten dem Unternehmen einen Bericht vorgelegt, in dem sie mitteilten, dass sie zur Existenz des Drittpartnergeschäfts von Wirecard keine Angaben machen könnten, weil die zur Überprüfung notwendigen Unterlagen von Wirecard und den TPA-Partnern nicht zur Verfügung gestellt wurden.

Mit den sogenannten Third Party Acquirern (TPA) wickelte Wirecard nach eigenen Angaben Geschäfte in Ländern ab, in denen der Konzern keine Lizenz besaß. Im Juni 2020 stellte sich dann heraus, dass die angeblichen Milliardensummen aus dem Geschäft nicht existierten.

In der Ad-hoc-Mitteilung hatte Wirecard erklärt, dass KPMG keine Belege für eine mögliche Bilanzmanipulation gefunden habe. Eine Korrektur der Jahresabschlüsse sei nicht nötig.

Braun begründete die Aussagen der Ad-hoc-Mitteilung damit, dass sich die Situation kurz vor dem 22. April entscheidend geändert habe. „Es sind 30 Minuten vor dem Gespräch noch Unterlagen eingereicht worden“, sagt er. Er habe klare Belege dafür gehabt, dass es noch zu Veränderungen in den Aussagen von KPMG kommen würde. Auch die beratenden Anwälte seien eingeschaltet gewesen.

„Meine Aussage war immer, dass wir uns innerhalb des Spielfelds bewegen müssen und nicht darüber hinaus“, schildert Braun am Mittwoch. Der Kapitalmarkt hätte bei weiteren Ausführungen den gesamten Kontext nicht verstanden. „Eine Ad-hoc ist eine ganz kurze Meldung“, fügt er erklärend hinzu. Dort ließen sich Sachverhalte nicht in voller Länge ausführen.

Richter Födisch will das so nicht stehenlassen. „Sie haben eigentlich das Gegenteil kommuniziert in Ihrer Ad-hoc-Mitteilung“, kritisiert er. Am Kapitalmarkt sei die Meldung als positiv interpretiert worden, was so nicht der Realität entsprochen habe. Der Vorsitzende Richter betont: „Es ist doch nicht der Maßstab, was Sie glauben.“

Anschließend startet Födisch seine eigentliche Befragung. Es geht ihm vor allem um das TPA-Geschäft.

