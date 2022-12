Wirecard-Prozess Kronzeuge Bellenhaus nennt Wirecard „Krebsgeschwür“

Der ehemalige Geschäftsführer einer Wirecard-Tochterfirma in Dubai gab jahrelange Bilanzfälschungen zu, belastet aber auch den früheren Vorstandschef Markus Braun (vorn) schwer.

München Oliver Bellenhaus muss ein zweites Mal ansetzen. Beim ersten Versuch, sich dem Gericht und der Öffentlichkeit zu erklären, hatte er so leise ins Mikrofon gesprochen, dass schon seine Begrüßungsworte kaum zu verstehen waren.

Viel besser wird es aber auch danach zunächst nicht. Der Kronzeuge im Wirecard-Skandal spricht schnell und extrem leise. Es ist ihm anzumerken, dass er all dies, was er nun zu sagen hat, möglichst schnell hinter sich bringen will. Bellenhaus, blass und mit kahlem Schädel, schaut nach unten, er meidet jeglichen Blickkontakt.

„Wie Sie vielleicht merken, fällt es mir nicht leicht“, beginnt Bellenhaus. „Ich bin erschrocken über mein eigenes Wesen“, so Bellenhaus. Jahrelang habe er sich die Ereignisse schöngeredet, „um mein Handeln zu rechtfertigen“. Doch in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft sei ihm eines klargeworden: „Ich bereue den Bilanzskandal zutiefst und auch, einen solchen immensen Schaden mitgeschaffen zu haben. Wirecard war ein Krebsgeschwür. Es gab ein System des organisierten Betrugs.“

Rund 100 Seiten wird der angeklagte frühere Wirecard-Statthalter in Dubai an diesem dritten Prozesstag um den Milliardenbetrug bei Wirecard verlesen. Nachdem in der vergangenen Woche die Verteidiger der früheren Wirecard-Manager das Wort hatten, ist er der erste der drei Angeklagten, der sich persönlich äußert und seine Sicht der Dinge auf den Milliardenbetrug schildert.

Bellenhaus, einst verantwortlich für Wirecard angeblich größte Gewinnbringer, will seine Rolle erklären, aber auch die weiterer Manager. Vor allem die Mitangeklagten, Ex-Wirecard-CEO Markus Braun und Ex-Chefbuchhalter Stephan von Erffa belastet er dabei schwer.

Wirecard-Prozess: Anklage baut auf Aussagen von Oliver Bellenhaus auf

Bellenhaus hatte sich kurz nach der Pleite von Wirecard im Sommer 2020 den Münchener Behörden gestellt und gegenüber der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt. Seit Juli 2020 sitzt er in Untersuchungshaft, auf seinen Aussagen baute die Staatsanwaltschaft die Anklage in wesentlichen Teilen auf.

An diesem Montag schildert er zunächst, wie er Teil des Betrugssystems wurde, über das Wirecard stürzte. Nach 2013 sei er schnell in den inneren Zirkel bei Wirecard vorgestoßen, berichtet Bellenhaus. Zu Beginn habe es kleine Grenzüberschreitungen gegeben. „Bedenken habe ich schnell beiseitegewischt.“ Er habe noch gehofft, es sei eine vorübergehende Sache. Doch „aus kleinen Lügen wurden große Lügen“, erzählt Bellenhaus. „Die Sache war von Anfang an ein Schwindel“, so Bellenhaus. „Irgendwann haben wir selbst daran geglaubt.“

Der Kronzeuge im Wirecard-Skandal sprach schnell und extrem leise. (Foto: dpa) Oliver Bellenhaus

Die Sache, die er meint, war das Drittpartnergeschäft, mit dem Wirecard angeblich Milliardenumsätze machte. Offiziell arbeitete Wirecard mit diesen Third Party Acquirern, kurz TPA-Firmen zusammen, weil der Zahlungsdienstleister in den betreffenden Weltregionen keine eigenen Lizenzen besaß. Inoffiziell waren die Drittpartner eine Art Parkplatz für Umsätze, die Wirecard nicht in den eigenen Geschäftsbüchern haben wollte.

Es ging um die Zahlungsabwicklung für Pornoseiten, 2020 musste der Konzern dann eingestehen, dass 1,9 Milliarden Euro aus dem Drittpartnergeschäft nicht existierten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass es das Drittpartnergeschäft nie gab und stützt sich dabei massiv auf die Angaben von Bellenhaus.

Ex-CEO Markus Braun und seine Verteidiger sind dagegen sicher, dass es das Geschäft gab. Sie werfen Bellenhaus vor, zusammen mit anderen Bandenmitgliedern die Gelder aus dem Drittpartnergeschäft aus dem Konzern herausgeleitet zu haben.

„Wer waren die Protagonisten?“, fragt Bellenhaus und gibt die Antwort gleich darauf selbst. „Dr. Braun war der Kern, auf den sich alles ausrichtete.“ Er sei ein „absolutistischer CEO“ gewesen. „Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht.“

Der frühere Asienchef Jan Marsalek sei der Charmeur gewesen und der einstige Finanzvorstand Burkhard Ley der Ruhepol. Ex-Chefbuchhalter von Erffa wiederum sei im Ton ihm gegenüber häufig nicht angemessen gewesen und habe eine gewisse Überlegenheit durchschimmern lassen.

Marsalek, Ley und von Erffa hätten ihm Vorgaben gemacht, so Bellenhaus. Dabei seien von Erffa und er, Bellenhaus, die operativen Säulen für die Manipulation gewesen. „Nichts schweißt mehr zusammen als gemeinsam begangene Verbrechen. Eine blinde Loyalität gegenüber Braun und Marsalek hat mich ins Gefängnis gebracht.“

Während er all dies berichtet, geben sich Braun und von Erffa äußerlich unbeeindruckt. Brauns Anwalt Alfred Dierlamm schüttelt den Kopf, vergräbt das Gesicht in seinen Händen. Marsalek ist auf der Flucht, Ley weist alle Vorwürfe zurück.

„Wirecard brannte in allen Bereichen“

Anschließend geht Bellenhaus in die zeitlichen Details. „Der Point of no Return lag bereits 2017 weit hinter uns. Wirecard war ein Krebsgeschwür, das lange unentdeckt wucherte“, schildert Bellenhaus. Wäre der Konzern bei der Entwicklung neuer Produkte so kreativ vorgegangen wie beim TPA-Geschäft, „würden wir heute hier nicht sitzen“, ist Bellenhaus überzeugt.

Dennoch sei der Betrug dilettantisch ausgeführt worden, auch in den manipulierten Zahlen habe es zahlreiche Fehler gegeben, sagt Bellenhaus. Die Prognosen für das Jahr seien am Jahresende an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst worden und um die Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Den Wirtschaftsprüfern seien falsche Grundlagen für die Berechnung der Gelder vorgespielt worden.

Ende 2018 sei ihm klar geworden, dass das System nicht mehr tragbar war – „Wirecard brannte in allen Bereichen“, schildert Bellenhaus. Es war die Zeit, in der Wirecard gerade in den wichtigsten deutschen Aktienindex Dax aufgenommen worden und zum wertvollsten deutschen Finanzkonzern aufgestiegen war. Braun sei vom Wachstumskurs „berauscht“ gewesen. Der Gradmesser sei der Aktienkurs gewesen und für diesen sei ihm jedes Mittel recht gewesen.

Der Ex-CEO habe versucht, das TPA-Geschäft abzuschirmen. Heute versuche Braun dagegen, ihn als Sündenbock darzustellen, sagt Bellenhaus.

Anwalt von Markus Braun kritisiert die Behörden scharf

Brauns Verteidiger Dierlamm hatte den früheren Wirecard-Geschäftsführer in Dubai, Bellenhaus, zuvor am frühen Morgen beschuldigt, er sei als Kronzeuge unglaubwürdig und habe während der Ermittlungen die Veruntreuung von Millionensummen verschwiegen. Dierlamm wirft der Staatsanwaltschaft schwere Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungen vor und will deswegen das Verfahren stoppen lassen.

Die Verfahrensbeteiligten würden mit neuen Unterlagen überflutet, sagte der Anwalt – kurz vor Prozessbeginn 44.000 PDF-Seiten, danach noch einmal weitere 11.000 Seiten. „Die Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft in zwei Jahren Verfahren versäumt hat und jetzt parallel zur laufenden Hauptverhandlung durchgeführt werden, sind ein Fass ohne Boden“, sagte der Verteidiger.

Dierlamms zweiter, ebenso schwerwiegender Vorwurf lautet, dass die Staatsanwaltschaft der Verteidigung wesentliche Unterlagen vorenthalten habe. Bei einer Durchsuchung im Wohnhaus der Mutter von Bellenhaus habe die Staatsanwaltschaft drei Festplatten gefunden, die in einer Besenkammer versteckt gewesen seien. Auch dazu fehlten Angaben in den Akten. „Ich wüsste schon gern, was sich denn auf den Festplatten befindet“, sagte Dierlamm.

Die Staatsanwaltschaft wies die Kritik zurück. „Die Akten zu dieser Anklageerhebung sind vollständig“, erklärte die Ermittlungsbehörde auf Anfrage. Die von Braun und Dierlamm angeführten Milliarden auf den Konten ehemaliger Wirecard-Geschäftspartner betreffen demnach Geschäfte, die gar nicht Teil der Anklage und somit für das Verfahren irrelevant sind. Die Kammer hat noch nicht über den Aussetzungsantrag entschieden. Dies soll bis Anfang 2023 geschehen. Sollte das Gericht das Verfahren nicht aussetzen, kündigte Dierlamm für die zweite Januarhälfte eine mögliche Aussage Brauns an.

Zunächst setzt Bellenhaus am Nachmittag seine Erklärung fort.

Erstpublikation: 19.12.2022, 11:51 Uhr.