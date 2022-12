Wirecard-Prozess Kronzeuge Bellenhaus nennt Wirecard „Krebsgeschwür“

Der ehemalige Geschäftsführer einer Wirecard-Tochterfirma in Dubai gab jahrelange Bilanzfälschungen zu, belastet aber auch den früheren Vorstandschef Markus Braun (vorne) schwer.

München Im Wirecard-Prozess hat der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft den früheren Vorstandschef Markus Braun als maßgebliche Figur bei jahrelangem Milliardenbetrug beschuldigt. „Wirecard war ein Krebsgeschwür“, sagte der mitangeklagte Manager Oliver Bellenhaus am Montag vor dem Landgericht München. „Es gab ein System des organisierten Betrugs.“

Braun sei ein „absolutistischer CEO“ gewesen. „Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht.“ Er sei der Kern gewesen, auf den alles ausgerichtet gewesen sei. Bellenhaus sprach von „Hasardeuren, Kriminellen und Verrätern“. „Ich schließe mich dem bewusst an. Eine blinde Loyalität gegenüber Braun und Marsalek hat mich ins Gefängnis gebracht.“

Wirecard sei 20 Jahre lang seine Identität gewesen, sagte Bellenhaus. „Kleine Lügen wurden zu großen Lügen, große Lügen werden bestraft.“ Das System sei von Anfang an ein Schwindel gewesen.

Bellenhaus war Statthalter von Wirecard in Dubai und gilt in dem Prozess als Kronzeuge. Er hatte sich bereits kurz nach der Pleite von Wirecard im Sommer 2020 den Münchner Behörden gestellt und gegenüber der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In seiner 100-seitigen Aussage zeichnete der 49-Jährige nach, wie Bilanzen geschönt und Umsätze erfunden wurden. Braun sei getrieben gewesen davon, die Umsatzzahlen ins Unermessliche steigen zu lassen, sein Gradmesser sei der Aktienkurs gewesen. Dabei habe er unwahrscheinliches Glück gehabt. Braun und dem flüchtigen Mit-Vorstand Jan Marsalek sei alles gelungen. Sich selbst bezeichnete Bellenhaus als „Rainmaker von Wirecard“.

Der 49-Jährige sagte am dritten Prozesstag als erster der drei Angeklagten zur Sache aus; er ist auch der einzige, der die Vorwürfe einräumt. „Ich bin erschrocken über mein eigenes Leben“, sagte der Kronzeuge – und betonte, wie sehr er den immensen Schaden bereue.

Doch ging aus Bellenhaus' Aussage nicht hervor, wann die Betrügereien begannen und wie die Wirecard-Bande sich formiert haben soll. Brauns Verteidigung wirft ihm vor, Firmengelder in Millionenhöhe auf die Seite geschafft und veruntreut zu haben.

„Aus kleinen Lügen wurden große Lügen“, ließ Bellenhaus die Anfänge der kriminellen Geschäfte im Ungefähren. Er berichtete jedoch von mehreren Besprechungen, an denen Braun und andere Beschuldigte teilgenommen und beraten haben sollen, wie die Fassade der erfundenen Geschäfte gewahrt werden könne.

Mehr zum Wirecard-Prozess:

Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auch auf seine Angaben zum sogenannten Drittpartnergeschäft in Asien, das er von Dubai aus zum Teil gesteuert hat. Laut Bellenhaus und Staatsanwaltschaft waren die Geschäfte erfunden.

Ex-Vorstandschef Braun beharrt darauf, dass es sie gegeben hat und das Geld von anderen Beteiligten beiseite geschafft wurde. „Er sieht sich als Opfer, und das ist ein bekanntes Muster“, sagte Bellenhaus über seinen früheren Chef. Nun sitzen beide seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, dritter Angeklagter ist der frühere Wirecard-Chefbuchhalter.

Bellenhaus warf Braun „Denkfehler“ vor. Wenn das Drittpartner-Geschäft existiert hätte und profitabel gewesen sei, hätten sich auch nach dem Wirecard-Kollaps Spuren davon finden lassen müssen. „Nach dem 18.6.2020 soll all das spurlos über Nacht untergegangen sein“, sagte Bellenhaus. So hätten sich über 1000 Händler einen neuen Partner für die Zahlungsabwicklung suchen müssen. „Ein solches Processing-Vakuum hätte in der ganzen Branche zu einiger Unruhe führen müssen.“

Braun-Anwalt kritisiert die Behörden scharf

Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm hatte den früheren Wirecard-Geschäftsführer in Dubai zuvor beschuldigt, er sei als Kronzeuge unglaubwürdig und habe während der Ermittlungen die Veruntreuung von Millionensummen verschwiegen. Dierlamm warf der Staatsanwaltschaft schwere Fehler und Versäumnisse bei den Ermittlungen vor, und will deswegen das Verfahren stoppen lassen.

Die Verfahrensbeteiligten würden mit neuen Unterlagen überflutet, sagte der Anwalt – kurz vor Prozessbeginn 44.000 PDF-Seiten, danach noch einmal weitere 11.000 Seiten. „Die Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft in zwei Jahren Verfahren versäumt hat und jetzt parallel zur laufenden Hauptverhandlung durchgeführt werden, sind ein Fass ohne Boden“, sagte der Verteidiger. Dierlamms zweiter, ebenso schwerwiegender Vorwurf lautet, dass die Staatsanwaltschaft der Verteidigung wesentliche Unterlagen vorenthalten habe.

Die Staatsanwaltschaft wies die Kritik zurück. „Die Akten zu dieser Anklageerhebung sind vollständig“, erklärte die Ermittlungsbehörde auf Anfrage. Die von Braun und Dierlamm angeführten Milliarden auf den Konten ehemaliger Wirecard-Geschäftspartner betreffen demnach Geschäfte, die gar nicht Teil der Anklage und somit für das Verfahren irrelevant sind. Die Kammer hat noch nicht über den Aussetzungsantrag entschieden.

Mehr: Wie Asien-Vorstand Jan Marsalek 315 Millionen Euro verschwinden ließ