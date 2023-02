Wirecard-Prozess Wie Markus Braun die letzten Tage vor der Insolvenz erlebte

München Der langjährige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hat im Strafprozess um den milliardenschweren Betrugsskandal erneut die Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen. Braun ging zu Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Landgericht München insbesondere auf die letzten Monate vor der Insolvenz des früheren Dax-Konzerns ein: „Ich möchte ein Gesamtstimmungsbild liefern, wie es sich aus meiner subjektiven Sicht ergeben hat.“

Wirecard war im Juni 2020 in die Insolvenz gerutscht, nachdem der Konzern zugeben musste, dass ein angebliches Milliardenvermögen auf Treuhandkonten nicht auffindbar war. Braun sitzt seit mehr als zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue, Bandenbetrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor.

Vor Gericht verantworten müssen sich neben Braun auch der ehemalige Chefbuchhalter Stephan von Erffa und Oliver Bellenhaus, einst Wirecard-Statthalter in Dubai. Bellenhaus kommt dabei eine Doppelrolle zu: Er ist nicht nur Angeklagter, sondern auch der Kronzeuge, auf den die Ermittler ihre Vorwürfe stützen. Bellenhaus hat Braun schwer belastet.

Braun hatte am Montag erstmals seit Beginn des Prozesses im Dezember Stellung zu der Anklage genommen und sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. „Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veränderungen“, sagte er. „Und ich habe mich auch mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen.“

Am Donnerstag sprach er zunächst über eine umstrittene Ad-hoc-Mitteilung. Unternehmen müssen ihre Aktionäre mit solchen Mitteilungen unverzüglich über Ereignisse informieren, die eine erhebliche Auswirkung auf den Aktienkurs haben könnten. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun vor, mit einer solchen Adhoc irreführende Signale gesendet zu haben.

Wirecards ehemaliger Dubai-Statthalter hat seinen Ex-Chef Markus Braun schwer belastet. (Foto: dpa) Oliver Bellenhaus

Konkret geht es dabei um die KPMG-Sonderprüfung, die Wirecard im Oktober 2019 in Auftrag gegeben hatte. Die Zweifel am Zahlenwerk des Münchener Zahlungsdienstleisters und an den uneingeschränkten Testaten des eigentlichen Abschlussprüfers EY waren zu diesem Zeitpunkt so stark, dass es eine zweite Meinung brauchte.

Sechs Monate nahmen die KPMG-Prüfer die Unterlagen des Konzerns unter die Lupe. Am 21. April legten sie dem Aufsichtsrat den Entwurf ihres Abschlussberichts vor. Sie monierten, dass KPMG keinen Beleg dafür finden konnte, dass Wirecards angeblich besonders ertragreiche Drittpartnergeschäft wirklich existierte. Die Drittpartner wickelten angeblich Geschäfte ab, in denen der Konzern keine eigene Lizenz besaß.

Wirecard schrieb als zentrale Aussage in seine Ad-hoc-Mitteilung vom 22. April: KPMG habe keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden – und auch sonst nichts, was eine Korrektur der Jahresabschlüsse nötig mache. Die Staatsanwalt sagt, diese vermeintlich positive Nachricht könnte Anleger in die Irre geführt haben. Braun selbst habe profitiert, weil er sieben Prozent aller Aktien besaß – viele waren als Sicherheiten für Kredite hinterlegt.

„Mein Kenntnisstand war, die Adhoc ist innerhalb des Spielfelds“

Braun hingegen bestreitet, die Kapitalmärkte getäuscht zu haben. „Mein Kenntnisstand war, die Adhoc ist innerhalb des Spielfelds“, sagte Braun. Er betonte, dass er die von ihm veranlasste Mitteilung „natürlich rechtlich abgestimmt“ habe. KPMG-Prüfer Sven-Olaf Leitz habe die Adhoc seiner Darstellung nach ebenfalls „im Ermessensspielraum des Vorstands“ gesehen.

Er verwies auf Nachfrage des Gerichts auch auf eine Abstimmung mit dem damaligen Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann, der nicht interveniert habe. Generell sei die Stimmung zwischen Wirecard und KPMG in den Monaten vor dem Bericht zwar angespannt gewesen. Wenige Tage vor dem geplanten Veröffentlichungstermin hätten sich beide Seiten jedoch getroffen und einen Teil der Unklarheiten ausgeräumt.

„Ich war damals absolut überzeugt, dass das Geld da ist und dass die Daten identisch sind. Ich habe später auch selbst noch Aktien gekauft“, sagte Braun. Der ehemalige Konzernchef betonte, das er wenige Wochen vor dem Wirecard-Kollaps sogar noch Personalberater beauftragt hatte, Vorstände für den Vertriebsbereich und die Organisation zu suchen. Er präsentierte anhand von Mails auch die Namen externer und interner Kandidaten, die damals in der engeren Auswahl gewesen seien.

„Ich hatte das ernsthafte Gefühl, dass Marsalek extrem bemüht ist, die Prüfung voranzubringen“

Braun sei es dabei auch um die Zukunft des flüchtigen Ex-Vorstands Jan Marsalek gegangen. Braun sagte, Marsalek habe sich seinem Eindruck nach angestrengt, die Prüfungsanforderungen von KPMG zu erfüllen: „Ich hatte das ernsthafte Gefühl, dass Marsalek extrem bemüht ist, die Prüfung voranzubringen.“

Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass die Tage von Marsalek im Vorstand von Wirecard zu dieser Zeit bereits gezählt gewesen seien. Marsalek sollte eine Platzhalterrolle als Vorstand Business Development bekommen, sobald die Personalberater einen Ersatz gefunden hätten. Braun: „Mir hat Marsalek auch leidgetan, weil ich wusste, dass er keine Zukunft hat. Es war klar, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.“

Marsalek habe Platz machen müssen müssen, weil er keine Strukturanpassung im Konzern veranlasst habe. „Und er hat zu lange auf Partner gesetzt, die dem Niveau eines Dax-Konzerns nicht angemessen waren“, sagte Braun.

Auch für sich persönlich habe er eine Halbwertzeit gesehen: „Ich hatte nicht vor, noch zehn Jahre in der Position als CEO zu bleiben.“

Am Nachmittag muss sich Braun den Fragen von Richter Markus Födisch stellen.

