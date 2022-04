Wirecard-Skandal Wirecards Indien-Deal: Behörde beschlagnahmt 25 Millionen Euro

Sonderzahlungen vermutlich ohne Anlass werfen ein neues Schlaglicht auf Wirecards größte Firmenübernahme. Das Geld floss über versteckte Konten.

Die Realität der indischen Geschäfte passte nicht zu den Präsentationen. (Foto: privat) Hermes-Kioske

Düsseldorf, Berlin, New York Fast zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von Wirecard sind neue Hinweise auf Unregelmäßigkeiten aufgetaucht. Nach Informationen des Handelsblatts hat die indische Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet knapp 25 Millionen Euro beschlagnahmt. Sie flossen als Schwarzgeld – zusätzlich zum offiziellen Kaufpreis von 35 Millionen Euro für die Übernahme des Zahlungsgeschäfts der Great India Retail Group im Herbst 2015.

Der größte Zukauf in der Geschichte von Wirecard gilt zugleich als größter Einzelbetrug in der langen Kette von Fehlentwicklungen des einstigen Dax-Konzern. Die indischen Brüder Ramu und Palaniyapan Ramasamy gründeten die Great India Retail Group 2007, im Spätsommer 2015 verkauften sie das Unternehmen für 35 Millionen Euro an den Fonds EMIF1A auf Mauritius. Wenige Wochen später übernahm Wirecard die Gruppe – für 315 Millionen Euro.

