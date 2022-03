Wirtschaftliche Folgen des Ukraine-Kriegs Wie Chinas Währung von der Krise profitiert

Bangkok Der Krieg in der Ukraine hat aus Sicht von Deutsche-Bank-Asienvorstand Alexander von zur Mühlen tiefgreifende Auswirkungen auf die Geschäfte der deutschen Wirtschaft im Fernen Osten. Der Manager, der die Geschäfte in der Wachstumsregion seit anderthalb Jahren von Singapur aus steuert, nutzt derzeit die Coronalockerungen auf dem Kontinent, um sich bei Kunden erstmals persönlich vorzustellen. Doch die erhoffte Rückkehr zur Normalität wird von dem Konflikt mit Russland überschattet.

Im Konferenzraum der Bangkoker Konzernniederlassung hat von zur Mühlen beim ersten Thailandbesuch seit seinem Amtsantritt vom 28. Stock aus beste Sicht auf eine jener asiatischen Megacitys, in denen der Krieg in Europa weit weg erscheint.

Doch auch Tausende Kilometer entfernt von Kiew ziehen seine Geschäftspartner direkte Konsequenzen aus dem Krieg – und den beispiellosen Sanktionen gegen Russland: Lieferketten werden sich nach Meinung des Bankvorstands in der Folge weiter verschieben.

Zudem rechnet er mit signifikanten Änderungen bei der Finanzierung von Tochtergesellschaften – und erwartet einen deutlichen Bedeutungsgewinn von Chinas Landeswährung Renminbi.

Im Zentrum steht dabei eine Neubewertung von politischen Risiken bei international tätigen Unternehmen. Man stelle sich die Frage, „ob das, was jetzt rund um die Ukraine und Russland geschieht, künftig auch in anderen Teilen der Welt passieren könnte“, sagt von zur Mühlen im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir sehen bereits, dass Unternehmen intensiv an einer Anpassung ihrer internen Absicherungs- und Finanzierungsmodelle arbeiten.“

Sorge vor Sanktionen gegen China

Besonders groß ist die Unsicherheit mit Blick auf China: Erst vergangene Woche hatte US-Präsident Joe Biden seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping mit Konsequenzen gedroht, falls das Land Russland beim Ukrainekrieg „materielle Unterstützung“ gewähre.

US-Strafmaßnahmen gegen Russland sind auch für deutsche Unternehmen mit Chinageschäft ein Risiko: „Amerikanische Sanktionen können alle Geschäfte betreffen, die in Dollar ablaufen – unabhängig davon, ob diese in Ländern betrieben werden, die an den Sanktionen beteiligt sind oder nicht“, sagt von zur Mühlen. Das mache die westlichen Strafmaßnahmen auch so wirkungsvoll.

Unternehmen würden als Konsequenz grenzüberschreitende Geschäfte immer öfter in der jeweiligen Landeswährung statt in Dollar fakturieren. „Das gab es vor ein paar Jahren in der Form noch nicht“, sagt der Bankmanager. Das prominenteste Beispiel sei dafür der Renminbi. „Bei Geschäften mit chinesischer Beteiligung werden wir in Zukunft deutlich mehr Transaktionen in Renminbi sehen, welche bislang in US-Dollar abgewickelt werden.“

Alexander von zur Mühlen

Mit einem Bedeutungsgewinn des Renminbis rechnet man auch in den USA: Der Krieg in der Ukraine könne Chinas Bemühungen beschleunigen, Alternativen zur vom Dollar dominierten internationalen Zahlungsinfrastruktur zu entwickeln, sagte der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, Anfang des Monats vor dem US-Senat.

Die Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass Chinas Landeswährung bis 2030 zur drittgrößten Reservewährung der Welt aufsteigt – und damit den japanischen Yen und das britische Pfund überholen wird.

Auch andere große Volkswirtschaften in Asien versuchen mit Blick auf die Sanktionen des Westens, ihre Abhängigkeit von Dollar-Transaktionen zu reduzieren: Indien arbeitet Medienberichten zufolge derzeit an einem alternativen Zahlungsmechanismus, um Russlandgeschäfte direkt in Rubel und Rupien abwickeln zu können.

1000 neue Stellen in Indien

Deutsche-Bank-Vorstand von zur Mühlen rechnet damit, dass der neue Fokus auf politische Risiken auch zu einem Wandel bei der konzerninternen Finanzierung führt. Der Denkprozess rund um die Kapitalallokation an bestimmten Standorten ändere sich, sagt er.

Die unternehmensinterne Kreditvergabe an Tochtergesellschaften werde zwar als günstig erachtet. „Mit Blick auf die Risiken ist das aber nicht unbedingt sinnvoll“, sagt er. Im Fall politischer Konflikte drohe die Zentrale nämlich den Zugriff auf diese Mittel zu verlieren. „Wir sehen, dass jetzt mehr multinationale Unternehmen lokale Finanzierungen bevorzugen.“

Der Krieg in der Ukraine bringe zudem das Thema der Verlagerung und Diversifizierung von Lieferketten wieder in den Vordergrund. „In der Vergangenheit ist branchenübergreifend nicht so viel passiert, wie man sich erhofft hätte“, sagt von zur Mühlen. „Viele internationale Konzerne haben noch viel Arbeit vor sich.“

Die Vorbereitungen seien zwar angelaufen, die Umsetzung stehe aber noch aus. „Ich denke, wir werden da noch viel Bewegung sehen.“ Südostasien, die Region, die Schwellenländer wie Thailand, Indonesien, Malaysia und Vietnam umfasst, werde von der Entwicklung profitieren. „Unternehmen, die noch vor zwei Monaten in Osteuropa investieren wollten, werden sich jetzt unter Umständen neu orientieren“, glaubt der Manager.

Auch die Deutsche Bank selbst steht vor der Entscheidung, weitere Kapazitäten in den Süden Asiens zu verlegen: Der Finanzkonzern betreibt in Russland ein Technologiezentrum mit 1500 Mitarbeitern. Man habe sichergestellt, dass deren Tätigkeiten notfalls von anderen Standorten übernommen werden könnten, sagt von zur Mühlen.

Er verweist auf die „große und leistungsfähige Präsenz“ in Indien. In dem Land hat die Deutsche Bank ihre Belegschaft im vergangenen Jahr um mehr als 1000 Mitarbeiter vergrößert – auf zuletzt 14.000 Beschäftigte, die zum Großteil konzernweite Backoffice-Tätigkeiten ausführen.

„Wir haben das Personal in Indien aufgestockt, weil es in dem Land viele talentierte Arbeitskräfte für uns gibt“, sagt von zur Mühlen. „Wir werden unser Engagement in dem Land weiter ausbauen.“

