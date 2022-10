Wirtschaftsauskunftei Deutsche Bank und Commerzbank wollen Schufa-Anteile verkaufen

Die beiden größten deutschen Privatbanken führen Gespräche mit dem Finanzinvestor EQT. Sparkassen und Genossenschaftsbanken dürfte das nicht gefallen.

Frankfurt Nächstes Kapitel im Ringen um die Wirtschaftsauskunftei Schufa: Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen ihre Anteile an der Wiesbadener Ratingagentur veräußern, wie mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Beide Geldhäuser führten deshalb Gespräche mit dem Finanzinvestor EQT.

Deutsche Bank und Commerzbank halten zusammen 18,6 Prozent an der Schufa. Die Gespräche sind Finanzkreisen zufolge auf einem guten Weg, der Verkauf sei aber noch nicht in trockenen Tüchern. Hinzu komme, dass die bestehenden Schufa-Aktionäre ein Vorkaufsrecht hätten.

EQT, die Deutsche Bank und die Commerzbank wollten sich zu den Gesprächen, über die zuerst die Agentur Bloomberg berichtet hatte, nicht äußern.

Will ein Verbraucher in Deutschland einen Kredit abschließen, ein Auto kaufen oder eine Wohnung mieten, machen Banken, Einzelhändler oder Vermieter in der Regel einen Bonitätscheck bei der Auskunftei, die 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet wurde.

