Wirtschaftsauskunftei Finanzinvestor EQT gibt Pläne für Einstieg bei Schufa auf

Frankfurt Der Finanzinvestor EQT gibt im Ringen um die Macht bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa auf. Die schwedische Beteiligungsgesellschaft verfolge ihre Pläne für einen Einstieg beim Wiesbadener Unternehmen nicht mehr weiter, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.

Die bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen, der Deutschen Bank und der Commerzbank ihre Schufa-Anteile abzukaufen, habe EQT deshalb beendet. Auch von anderen verkaufswilligen Instituten werde der Finanzinvestor keine Schufa-Anteile übernehmen. EQT, die Deutsche Bank und die Commerzbank wollten sich dazu nicht äußern.

Will ein Verbraucher in Deutschland einen Kredit abschließen, ein Auto kaufen oder eine Wohnung mieten, machen Banken, Einzelhändler oder Vermieter in der Regel einen Bonitätscheck bei der Auskunftei, die 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet wurde. Täglich erhält die Auskunftei 300.000 Bonitätsanfragen.

EQT hatte 2021 mit der französischen Großbank Société Générale vereinbart, deren Beteiligung von zehn Prozent an der Schufa zu übernehmen, und wollte darüber hinaus weitere Anteile aufkaufen. Der Wert der Schufa wurde damals auf zwei Milliarden Euro taxiert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sparkassen und Genossenschaftsbanken verhinderten jedoch, dass EQT eine Mehrheit an der Schufa übernehmen kann. Sie nutzten als Bestandsaktionäre ihre Vorkaufsrechte für die Beteiligung von Société Générale zumindest teilweise – und erhöhten ihren Anteil an der Schufa dadurch auf rund 55 Prozent.

EQT ließ sich dadurch zunächst nicht abwimmeln und bemühte sich, eine Minderheitsbeteiligung von 20 bis 25 Prozent aufzubauen. Um dies zu erreichen, verhandelten die Schweden auch mit der Deutschen Bank und der Commerzbank, die zusammen 18,6 Prozent an der Schufa halten, und waren sich bereits weitgehend handelseinig.

Ein Abschluss stand jedoch wie alle anderen Vereinbarungen unter dem Vorbehalt, dass sich EQT mit den Altaktionären auf generelle Regeln der Zusammenarbeit verständigt, beispielsweise bei Abstimmungen oder bei der strategischen Ausrichtung der Schufa.

Sparkassen und Volksbanken hatten an einer solchen Vereinbarung Finanzkreisen zufolge jedoch kein Interesse, weshalb EQT nun aufgibt. Ohne eine Verständigung mit Sparkassen und Volksbanken sieht der Finanzinvestor nämlich keine Möglichkeit, seine Pläne für die Weiterentwicklung der Schufa voranzutreiben.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die sich nicht zum Thema äußern wollten, dürften sich über den Rückzug von EQT freuen. Die Volks- und Raiffeisenbanken hatten sogar avisiert, dass sie sich grundsätzlich vorstellen können, weitere Anteile an der Schufa zu übernehmen. „Für uns ist die Schufa eine strategisch relevante Beteiligung und so gehen wir auch damit um“, sagte Marija Kolak, Präsidentin des Branchenverbands BVR, kürzlich dem Handelsblatt. „Deshalb schauen wir uns immer an, wenn sich Beteiligungen verändern, und können uns grundsätzlich vorstellen, unsere Anteile weiter aufzustocken.“

Kritik an mangelnder Transparenz der Schufa

EQT wollte das Geschäft der Schufa deutlich ausweiten. Der Finanzinvestor wollte das Unternehmen durch Akquisitionen in Europa breiter aufstellen und so stärken. Zudem sollte das Geschäft mit der Kreditwürdigkeit von Firmen selbst ausgeweitet werden. Auch mehr Einblick für Verbraucherinnen und Verbraucher in die Daten, die in ihre Schufa-Bewertung eingehen, schwebte EQT vor.

Kritik an der Schufa entzündet sich bisher immer wieder daran, dass Verbraucher nicht verstehen, wie ihr sogenannter Score-Wert genau zustande kommt. Daher gibt es seit Längerem die Forderung, dass die Firma hier transparenter wird.

Die Schufa wurde 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet. (Foto: dpa) Schufa

Die Schufa hat mittlerweile angekündigt, dass sie Entstehen und Zusammensetzung des Score-Werts deutlicher machen will. „Wir müssen uns ändern“, sagte Firmenchefin Tanja Birkholz. Für das Jahr 2024 kündigte sie eine Smartphone-App an, mit deren Hilfe man den eigenen Schufa-Score simulieren kann, zum Beispiel wenn man zusätzlich Verträge oder neue Kredite dort angibt. Die ehemalige Risikomanagerin der Commerzbank führt die Schufa seit Mitte 2020.

Im vergangenen Herbst startete die Firma bereits einen Score-Simulator, durch den Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos nachvollziehen können, wie die Schufa die Bonität von Kunden misst. Dabei müssen beispielsweise Fragen zum Girokonto, zu Kreditkarten und Krediten beantwortet werden. Klar wird dabei auch, wie Verbraucher ihre Kreditwürdigkeit verbessern können. Die vom Score-Simulator ermittelte Bonität wird in einem Score, also einem Zahlenwert, zusammengefasst und soll recht nah an dem Basis-Score sein, den die Schufa selbst ermittelt.

Mehr: Sparkassen sehen bessere wirtschaftliche Lage in Deutschland als befürchtet