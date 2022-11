Wirtschaftsauskunftei Genossenschaftsbanken erwägen Aufstockung ihres Schufa-Anteils

Deutsche Bank und Commerzbank verhandeln mit dem Finanzinvestor EQT über einen Verkauf ihrer Schufa-Anteile. Doch die Genossen könnten dazwischenfunken. Nicht zum ersten Mal.

Die Schufa wurde 1927 als „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ gegründet. (Foto: dpa) Schufa

Frankfurt Die deutschen Genossenschaftsbanken erwägen, weitere Anteile an der Wirtschaftsauskunftei Schufa zu übernehmen. „Für uns ist die Schufa eine strategisch relevante Beteiligung und so gehen wir auch damit um“, sagte Marija Kolak, die Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), dem Handelsblatt.

„Deshalb schauen wir uns immer an, wenn sich Beteiligungen verändern, und können uns grundsätzlich vorstellen, unsere Anteile weiter aufzustocken“, erklärte Kolak. Die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen haben ihre Beteiligungen an der Schufa gemeinsam zuletzt bereits auf knapp 55 Prozent erhöht, sie halten jeweils etwa gleich viele Anteile. Damit verhinderten sie, dass sich der schwedische Finanzinvestor EQT wie anvisiert eine Mehrheit an der Schufa sichert.