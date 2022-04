Wirtschaftsprozess Der tiefe Fall des Pierin Vincenz – Ex-Chef der Schweizer Raiffeisen-Gruppe muss ins Gefängnis

Pierin Vincenz am Mittwoch in Zürich

Zürich Pierin Vincenz ist einer der bekanntesten Banker der Schweiz – und war lange einer der populärsten. Der langjährige Chef der Schweizer Bankengruppe Raiffeisen gab sich volksnah, trat in Comedyshows auf und forderte früh das Ende des Bankgeheimnisses. Doch hinter der Fassade des Volkstribuns verbarg sich ein skrupelloser Manager, der die Genossenschaftsbank systematisch zum eigenen Vorteil ausnahm.

Am Mittwoch erhielt er dafür die Quittung: Das Bezirksgericht in Zürich verurteile Vincenz unter anderem wegen Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Sein Geschäftspartner, Beat Stocker, muss für vier Jahre ins Gefängnis.

Zudem muss das Duo Millionengelder zurückzahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Vincenz kündigte noch beim Verlassen des Gerichtssaals an, in Berufung gehen zu wollen. Der Prozess gilt als das größte Wirtschaftsstrafverfahren der vergangenen 15 Jahre in der Schweiz. Vincenz war von 1999 bis 2015 Geschäftsführer der Raiffeisen-Genossenschaft, der nach UBS und Credit Suisse drittgrößten Schweizer Bankengruppe. Er war 2018 festgenommen worden und verbrachte Wochen in Untersuchungshaft.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die Richter Sebastian Aeppli zu großen Teilen als erwiesen ansah, wiegen schwer: Da wäre zum einen die „trockene Materie“, wie es Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel formulierte. Unter Vincenz’ Führung übernahm die Raiffeisengruppe mehrere Kreditkartenfirmen zu überhöhten Kaufpreisen, nachdem sich der Raiffeisen-CEO zuvor heimlich privat daran beteiligt hatte. Richter Aeppli bescheinigte den Beschuldigten eine „hohe kriminelle Energie“.

Beat Stocker profitierte von den Schattenbeteiligungen

Von den Schattenbeteiligungen profitierte zunächst Stocker, ehemaliger Chef des Zahlungsdienstleisters Aduno. Einen Teil der Gewinne reichte er beispielsweise über fingierte Darlehen an Vincenz weiter. In einem Fall soll Stocker 5,8 Millionen Franken verdient haben, wie Richter Aeppli in seinem Urteil festhielt. Später überwies er 2,9 Millionen Franken an Vincenz, angeblich um ihm beim Kauf einer Villa im Tessin zu unterstützen. Doch Gericht und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass damit Vincenz’ Anteil am Verkaufserlös beglichen werden sollte.

Die Untreue-Vorwürfe sind jedoch alles andere als trockene Materie: Laut Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel habe Vincenz „in schöner Regelmäßigkeit“ Stripklubs und Nachtlokale besucht und diese bei Raiffeisen als Spesen abgerechnet. Von einer „Tour de Suisse durch das Rotlichtmilieu“ sprach der Ankläger.

Prozess gegen Schweizer Ex-Bankenchef

Das Treiben des Star-Bankers wurde im Verlauf des Prozesses breit im Boulevard ausgewälzt: Insgesamt mehr als 200.000 Franken soll Vincenz in Striplokalen im ganzen Land mit der Firmenkreditkarte von Raiffeisen beglichen haben. Als zwischen dem Bankmanager und einer Stripperin in einem Hotel Streit ausbrach und eine Suite dabei verwüstet wurde, zahlte für die Reparatur einmal mehr: Raiffeisen. Ebenso wie für ein Abendessen mit einem Tinder-Date über 700 Franken in einem Zürcher Nobelhotel, das Vincenz im Prozess als „Bewerbungsgespräch“ bezeichnete.

Fehlende Kontrolle bei Raiffeisen

Die Spesen-Exzesse seien „nicht im Interesse der Raiffeisen“ gewesen, urteilte der Richter. Daher habe sich Vincenz der Untreue schuldig gemacht. Richter Aeppli warf jedoch auch der Bank Versäumnisse vor: „Raiffeisen hatte keinen professionellen Kontrollmechanismus.“ Der damalige Chefaufseher Johannes Rüegg-Stürm will von den anrüchigen Spesenverwendungen nichts gewusst haben. Doch im Verlauf des Prozesses zeigte sich, dass der frühere Chef eine eigene Kostenstelle hatte und auch Nachtklubbesuche als Abendessentermine abrechnen konnte.

Die Verteidiger von Vincenz und Stocker hatten alle Vorwürfe zurückgewiesen. Was die Anklage als Aufteilung von unrechtmäßig erzielten Gewinnen ausgab, seien in Wirklichkeit Darlehen gewesen. Vincenz’ Anwalt verwies auf die Raiffeisen-Erfolge bei Wachstum und Gewinn unter der Führung seines Mandanten. Vincenz hatte am letzten Prozesstag Fehler eingeräumt, aber um Freispruch gebeten. Sein Anliegen sei stets gewesen, dafür zu sorgen, dass sich die Raiffeisen und ihre Beteiligungen gut entwickelten.

Mit seinem Urteil bleibt das Zürcher Gericht jedoch hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die sechs Jahre Haft für Vincenz und Stocker gefordert hatte. Positiv legte es das Gericht Vincenz aus, dass dieser ausschließlich Firmen geschädigt hatte, keine „einfachen Bürger“. Zudem sah Richter Aeppli eine Vorverurteilung durch die Medien. Weil Journalisten bei ihrer Berichterstattung auch Details aus geheimen Gerichtsakten veröffentlichten, senkte er das Strafmaß für Vincenz um neun Monate.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft äußerte sich am Mittwoch zufrieden über das Urteil. Das Gericht sei den Argumenten der Anklage weitgehend gefolgt. Vincenz kann noch zwei Instanzen weiterziehen, um das Urteil anzufechten. Der tiefe Fall des obersten Genossenschaftsbankers dürfte die Schweiz daher noch Jahre beschäftigen.

