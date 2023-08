Zahlungsabwickler Gewinneinbruch bei Adyen – Kurssturz vernichtet zwölf Milliarden an Börsenwert

Der operative Gewinn des niederländischen Zahlungsabwicklers ist im ersten Halbjahr unerwartet eingebrochen. Die Aktien stürzten daraufhin ab.

Adyen wickelt Zahlungen für die wichtigsten Onlineplattformen von Netflix bis Spotify ab. (Foto: Reuters) Adyen

Frankfurt Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt: Der operative Gewinn (Ebitda) brach in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 320 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Analysten hatten mit einem Gewinnanstieg gerechnet.

Der Umsatz stieg in der ersten Jahreshälfte zwar um 21 Prozent auf 739 Millionen Euro, blieb damit aber ebenfalls hinter den Erwartungen der Analysten.

Investoren verloren massiv an Vertrauen: Die Aktie an der Amsterdamer Börse brach am Donnerstag zeitweise um mehr als 28 Prozent ein – und damit so stark wie noch nie. Die Talfahrt der Aktien kostet Adyen Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge rund zwölf Milliarden Euro an Börsenwert. Der Handel mit den Papieren wurde am Morgen mit einer Verspätung von 20 Minuten aufgenommen und wurde zwischenzeitlich zweimal gestoppt.

Wachsende Konkurrenz aus den USA