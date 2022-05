Zahlungsabwicklung In Deutschland drohen noch „geraume Zeit“ Probleme mit Kartenzahlungen

Frankfurt „Heute nur Barzahlung – Cash only!!!“, steht auf einem Zettel an der Kasse eines Frankfurter dm-Marktes. Dort und auch bei vielen anderen Einzelhändlern und Tankstellen können Kundinnen und Kunden seit Tagen nicht per Girokarte oder Kreditkarte bezahlen.

Eine schnelle Lösung des Problems, das in vielen Geschäften bereits seit Dienstag besteht, ist nicht in Sicht. Laut dem Zahlungsdienstleister Payone wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis die Störungen bei den betroffenen Bezahlterminals behoben sind.

Konkret geht es um Kartenlesegeräte des Typs H5000 des US-Konzerns Verifone. Dieser will nach eigenen Angaben „in Kürze ein Software-Update bereitstellen, um das Problem zu beheben“. Man arbeite „mit höchster Priorität“ an einer Lösung und kooperiere dabei mit Kunden und Partnern.

Payone erklärte, nach aktuellem Stand werde es nötig sein, „auf allen betroffenen H5000-Terminals neue Software-Updates einzuspielen“. Wann genau entsprechende Softwarepakete bereitgestellt würden, habe Verifone noch nicht kommuniziert. Zudem sei die Installation kompliziert.

„Nach unserem jetzigen Informationsstand wird die von Verifone in Aussicht gestellte Lösung bei einigen Kunden einen manuellen Eingriff an den betroffenen Terminals erfordern, damit diese für den Softwaredownload aktiviert werden können“, erklärte Payone. „Dieser komplexe Vorgang kann daher nicht ad hoc in der Fläche ausgeführt werden, sondern wird geraume Zeit in Anspruch nehmen.“

Der Zahlungsdienstleister Concardis bat Händlerkunden, die betroffenen Geräte vorerst nicht eigenständig neu zu starten und die Terminals unverändert sowohl an der Stromversorgung als auch am Netzwerk angeschlossen zu lassen, um eine Fehlerbehebung zu ermöglichen.

Man tue „alles, um nicht mehr funktionsfähige Verifone-H5000-Bezahlterminals bei unseren Händlerkunden schnellstmöglich auszutauschen und Alternativgeräte zur Verfügung zu stellen“, erklärte ein Concardis-Sprecher. Das könne aufgrund des hohen Aufkommens jedoch „einige Tage in Anspruch nehmen“.

Aldi, Edeka und Esso hoffen auf schnelle Lösung

Von den Problemen betroffen sind unter anderem Esso-Tankstellen, die Supermarktketten Aldi Nord und Edeka sowie die Drogeriemärkte Rossmann und dm. Es gebe deutschlandweit im gesamten Einzelhandel weiterhin Störungen bei Kartenzahlung, auch in einigen Edeka-Märkten, erklärte ein Firmensprecher am Freitag. Über die Edeka-App könnten Kunden jedoch weiter bargeldlos bezahlen.

Aldi Nord teilte mit, das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit dem Anbieter der Kartenlesegeräte und arbeite mit ihm an einer schnellen Lösung. „Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“

Bei rund 500 Esso-Tankstellen gebe es schon seit Dienstagmorgen Störungen bei unbaren Zahlungen, teilte der Ölkonzern Exxon Mobil mit. „Esso steht dazu in engem Austausch mit den Stationsbetreibern und den technischen Partnern, um die Einschränkungen schnellstmöglich zu beheben.“

Aldi Süd ist von der Störung nicht betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei Rewe ist der Terminaltyp von Verifone grundsätzlich nicht im Einsatz. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Händler ihn doch nutzen würden, erklärte Rewe.

Kartenzahlungen gewinnen an Popularität

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder kürzere Ausfälle von Kartenterminals. Eine derart lange und großflächige Störung wie aktuell kommt jedoch äußert selten vor. Grund für die Probleme bei den Verifone-Bezahlterminals ist laut Payone ein sogenannter Zertifikatsfehler.

Wie viele Lesegeräte davon insgesamt betroffen sind, ist unklar. Branchenkennern zufolge ist der Terminaltyp H5000 zwar ein Auslaufmodell, aber in Deutschland noch weitverbreitet. Demnach könnten 100.000 entsprechende Geräte im Einsatz sein. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik fast eine Million Kartenterminals.

Diese werden intensiv genutzt, denn Verbraucher zahlen an der Ladenkasse immer häufiger mit der Karte – meist mit der Girocard, besser bekannt unter dem alten Namen „EC-Karte“.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatzanteil von Kartenzahlungen an der Ladenkasse in Deutschland auf fast 59 Prozent. Im Jahr zuvor machten sie noch 56 Prozent aus, wie das EHI Retail Institute, ein Forschungsinstitut des Handels, ermittelt hat. 2017 hatte noch Bargeld überwogen.

Kleine Beträge zahlen die Deutschen noch heute am liebsten mit Münzen und Scheinen. So wurden im vergangenen Jahr noch 61 Prozent aller Transaktionen in bar beglichen.

Mehr: Bargeld auf dem Rückzug: Verbraucherschützer wollen die Akzeptanz von Bargeld gesetzlich verankern