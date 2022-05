Zahlungsabwicklung Manueller Eingriff nötig: In Deutschland drohen noch geraume Zeit Probleme mit Kartenzahlungen

Bei vielen Einzelhändlern und Tankstellen sind derzeit keine Zahlungen per Giro- oder Kreditkarte möglich. Die Lösung des Problems ist komplex.

Probleme auf unbestimmte Zeit. (Foto: imago images/photothek) Kartenzahlung an einer Kasse im Supermarkt

Frankfurt „Heute nur Barzahlung – Cash only!!!“, steht auf einem Zettel an der Kasse eines Frankfurter dm-Marktes. Dort und auch bei vielen anderen Einzelhändlern und Tankstellen können Kundinnen und Kunden seit Tagen nicht per Girokarte oder Kreditkarte bezahlen.

Eine schnelle Lösung des Problems, das in vielen Geschäften bereits seit Dienstag besteht, ist nicht in Sicht. Aufgetreten ist die Störung bei Kartenlesegeräten des Typs H5000 des US-Konzerns Verifone. Sie benötigen nun ein Softwareupdate. Verifone teilte mit, man arbeite „mit höchster Priorität“ an einer Lösung und kooperiere dabei mit Kunden und Partnern.

Zwar meldete der Zahlungsdienstleister Payone am Samstag, dass „eine erste vorläufige Version“ des vom Hersteller angekündigten, notwendigen Softwareupdates vorliegt. Zugleich schränkte er aber ein: „Nach ersten Erprobungen durch unsere Experten ist diese noch nicht stabil genug, um einen flächendeckenden Rollout zu gewährleisten.“