Zahlungsabwicklung Zahlung per Giro- oder Kreditkarte bundesweit gestört – viele Einzelhändler betroffen

Ein Problem beim US-Terminalanbieter Verifone sorgt dafür, dass bei vielen Einzelhändlern in Deutschland Kartenzahlungen nicht funktionieren.

Frankfurt, Düsseldorf Die Zahlung per Girokarte oder per Kreditkarte in Deutschland ist nach Angaben von Zahlungsdienstleistern und Einzelhändlern bundesweit gestört. Das gilt auch für die meisten Handy-Bezahlarten. Grund sind Probleme mit bestimmten Kartenlesegeräten des US-Unternehmens Verifone.

Bei mehreren großen Einzelhändlern funktionieren Kartenzahlungen derzeit nicht, das gilt beispielsweise für einen Teil der Edeka-Märkte. „Es handelt sich um ein branchenübergreifendes Problem, von dem aktuell mehrere Handelsunternehmen betroffen sind“, teilte Edeka am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit. „Der Hersteller arbeitet bereits intensiv an einer Behebung der Störung.“

Auch bei Aldi Nord ist in einigen Filialen keine Kartenzahlung möglich, erklärte das Unternehmen. Bei der Drogeriemarktkette dm gibt es deutliche Einschränkungen: „Aufgrund eines übergreifenden, nationalen technischen Problems bei der Abwicklung von Kartenzahlungen können diese derzeit gar nicht oder nur vereinzelt – je nach Kartenterminal im Markt – durchgeführt werden“, sagte Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen und Controlling. Der Wettbewerber Rossmann ist nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen.

Laut dem Zahlungsdienstleister Payone treten die Probleme bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone auf. Das sei bereits am Dienstag erstmals passiert. Payone zufolge ist die Ursache ein so genannter Zertifikatsfehler. Nach aktuellem Stand werde es nötig sein, auf allen H5000-Terminals neue Softwareupdates einzuspielen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Zahlungsdienstleister Concardis erklärte weiter, dass Verifone „mit Hochdruck an einer Fehlerbehebung“ arbeite. Concardis bitte Händlerkunden, die Geräte vorerst nicht eigenständig neu zu starten und die Terminals unverändert sowohl an der Stromversorgung sowie am Netzwerk angeschlossen zu lassen. Das betont auch der Bundesverband der entsprechenden Netzbetreiber.

Als fraglich gilt, ob das Problem, falls ein Terminal einmal ausgeschaltet wurde, überhaupt digital und aus der Ferne behoben werden kann. Verifone selbst hat sich noch nicht öffentlich geäußert.

Unklar ist, wie viele Kartenlesegeräte genau gestört sind. Branchenkennern zufolge ist der Terminaltyp H5000 zwar ein Auslaufmodell, aber noch weit verbreitet. Demnach könnten 100.000 entsprechender Geräte im Einsatz sein. Insgesamt gibt es in Deutschland nahezu eine Million Kartenterminals.

Gemessen am Umsatz dominieren Kartenzahlungen

Die Verbraucher in Deutschland zahlen immer mehr mit der Karte an der Ladenkasse, meist mit der Girocard, besser bekannt unter dem alten Namen „EC-Karte“. Der Umsatzanteil von Kartenzahlungen an der Ladenkasse stieg 2021 auf fast 59 Prozent. Im Vorjahr machten Kartenzahlungen 56 Prozent aus, wie das EHI Retail Institute, ein Forschungsinstitut des Handels, ermittelt hat. 2017 hatte Bargeld noch überwogen.

Kleine Beträge zahlen die Deutschen aber nach wie vor am liebsten mit Münzen und Scheinen. So wurden 2021 immer noch 61 Prozent der Transaktionen in bar beglichen.

Aldi Süd ist von der Störung nicht betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei Rewe ist der Terminaltyp von Verifone grundsätzlich nicht im Einsatz. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Händler ihn doch nutzen würden, so Rewe.

Mehr: Bargeld auf dem Rückzug: Verbraucherschützer wollen die Akzeptanz von Bargeld gesetzlich verankern