Zahlungsabwicklung Zahlung per Giro- oder Kreditkarte bundesweit gestört

Bei vielen großen Einzelhändlern funktionieren derzeit keine Kartenzahlungen. Der Grund sind Probleme mit bestimmten Terminals des US-Unternehmens Verifone.

Ein Problem beim US-Terminalanbieter Verifone sorgt dafür, dass bei vielen Einzelhändlern in Deutschland Kartenzahlungen nicht funktionieren. (Foto: Verifone) Kartenlesegerät von Verifone

Frankfurt Die Zahlung per Girokarte oder per Kreditkarte in Deutschland ist nach Angaben von Zahlungsdienstleistern und aus dem Handel bundesweit gestört. Grund sind Probleme mit bestimmten Kartenlesegeräten des US-Unternehmens Verifone.

Auch bei eigen großen Einzelhändlern funktionieren Kartenzahlungen derzeit nicht, das gilt beispielsweise für einen Teil der Edeka-Märkte. „Es handelt sich um ein branchenübergreifendes Problem, von dem aktuell mehrere Handelsunternehmen betroffen sind“, teilte Edeka am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit. „Der Hersteller arbeitet bereits intensiv an einer Behebung der Störung.“ Die Drogeriemärkte DM und Rossmann antworteten bis zum Nachmittag nicht auf eine entsprechende Anfrage.

Der Zahlungsdienstleister Payone erklärte, die Probleme würden „ bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone“ auftreten. Das sei erstmals am Dienstagabend der Fall gewesen. Payone zufolge ist die Ursache ein so genannter Zertifikatsfehler. Nach aktuellem Stand werde es nötig sein, auf allen H5000-Terminals neue Softwareupdates einzuspielen.