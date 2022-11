Zahlungsdienstleister Zu optimistische Prognose: Stripe streicht 14 Prozent der Jobs

Der US-Zahlungsdienstleister, eines der wertvollsten Start-ups, hat das Wachstum der digitalen Wirtschaft überschätzt. Die Zahl der Beschäftigten sinkt auf 7000.

Der Chef und Co-Gründer von Stripe begründete die Stellenstreichungen unter anderem damit, dass die Betriebskosten zu schnell gestiegen seien. (Foto: Reuters) Patrick Collison

Frankfurt Der US-Zahlungsdienstleister Stripe, eines der wertvollsten, nicht börsennotierten Start-ups weltweit, steht vor einem deutlichen Personalabbau. Stripe-Chef Patrick Collison teilte am Donnerstag in einer E-Mail an die Beschäftigten mit, dass 14 Prozent der Jobs wegfallen. Das entspricht etwa 1140 Beschäftigten.

Collison gestand ein, dass das Stripe-Management zwei folgenschwere Fehler gemacht habe: Man habe das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu optimistisch eingeschätzt und die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines Abschwungs unterschätzt. Zudem seien die Betriebskosten zu schnell gestiegen.

Konkrete Geschäftszahlen nannte Stripe nicht. Die betroffenen Mitarbeiter sollen im Laufe des Freitags informiert werden.