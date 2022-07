Zahlungsverkehr Bargeld wird immer seltener genutzt – Kartenzahlungen gewinnen an Beliebtheit

Frankfurt Bargeld wird in Deutschland immer seltener genutzt. Das geht aus einer Studie der Deutschen Bundesbank für das Jahr 2021 hervor. Demnach werden 58 Prozent aller alltäglichen Zahlungen bar getätigt. 2020 lag der Anteil der Barzahlungen noch bei 60 Prozent, 2017 waren es noch 74 Prozent gewesen.

„Die beiden Pandemiejahre haben die Gesellschaft und auch das private Leben verändert“, sagte das für Bargeld zuständige Bundesbank-Vorstandsmitglied, Johannes Beermann bei der Präsentation der Studie am Mittwoch. Mit Auswirkungen auf das Einkaufs- und Zahlungsverhalten.

Nach Einschätzung der Bundesbank sind für den Trend zum bargeldlosen Zahlen vor allem zwei Gründe verantwortlich: Die Zunahme von Einkäufen im Onlinehandel, dessen Anteil am gesamten Umsatz von sechs Prozent im Jahr 2017 auf 24 Prozent anstieg, sowie die geringere Nutzung von Bargeld in der Corona-Pandemie.

In den Läden sei häufig dazu aufgefordert worden, bargeld- oder kontaktlos zu bezahlen, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz, der für Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme zuständig ist. Vor der Pandemie sei man beim Bäcker noch krumm angeschaut worden, wenn man gefragt habe, ob Kartenzahlung möglich sei. „Heute wird man krumm angeguckt, wenn man eben nicht Karte oder Smartphone zückt und damit den Betrag bezahlt“, sagte Balz.

Laut Beermann ist zudem das bargeldlose Bezahlen sehr viel einfacher geworden. Dabei muss der Kunde seine Kreditkarte oder Girocard nicht mehr in ein Lesegerät einschieben, die Karte wird einfach vor das Lesegerät gehalten.

So konnten Kartenzahlungen im Gegensatz zum Bargeld deutlich zulegen. Von allen erfassten Zahlungen an der Ladenkasse, in der Freizeit oder im Onlinehandel wurden im vergangenen Jahr 29 Prozent mit einer Karte getätigt und damit neun Prozent mehr als noch 2017. Besonders beliebt waren dabei Debitkarten wie die Girocard. Sie war mit 23 Prozent aller Transaktionen das am zweithäufigsten verwendete Zahlungsmittel.

Gemessen am Umsatz lagen Bargeld und Debitkarte mit einem Anteil von 30 Prozent im vergangenen Jahr indes gleichauf. Im Vergleich zu 2017 büßte Bargeld allerdings 18 Prozent ein, während die Debitkarte nur fünf Prozent verlor. Hier konnte die Kreditkarte, die 2021 auf einen Anteil von zehn Prozent kommt, anders als die anderen beiden Zahlungsmittel seit 2017 sechs Prozent zulegen.

Auch das mobile Bezahlen mit Smartphone, Smartwatch oder Fitnessarmband gewann laut der Studie weiter an Beliebtheit. 2021 zahlten bereits 17 Prozent aller befragten Smartphone-Besitzer damit an der Ladenkasse. Bei Besitzern einer Smartwatch oder eines Fitnessarmbandes mit Bezahlfunktion waren es 27 Prozent. „Ich erwarte, dass in Deutschland künftig immer mehr Menschen ihren physischen Geldbeutel gegen eine elektronische Wallet austauschen“, sagte Balz.

Die Bundesbank untersucht bereits seit 2008 das Zahlungsverhalten in Deutschland. Für diese Studie befragte das Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Bundesbank im vergangenen Jahr fast 6000 Bundesbürger im Zeitraum von September bis Dezember.

