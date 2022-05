Zahlungsverkehr DZ Bank wickelt wieder Russland-Zahlungsverkehr ab – mit Extraprüfung

DZ Bank in Frankfurt am Main

Frankfurt Die genossenschaftliche DZ Bank hat den Zahlungsverkehr mit russischen Banken nach einer mehrwöchigen Pause wieder aufgenommen – mit Extrakontrolle aller Transaktionen. Das sagte der für den Zahlungsverkehr zuständige DZ-Bank-Vorstand Thomas Ullrich dem Handelsblatt.

„Wir haben nach Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine für drei Wochen den Zahlungsverkehr mit russischen Banken ausgesetzt“, sagte Ullrich. „Inzwischen, seit etwa sieben Wochen, nehmen wir wieder Zahlungen aus Russland an, vorausgesetzt, es ist kein sanktioniertes Unternehmen und keine sanktionierte Person daran beteiligt. Jede Zahlung geht in eine Einzelprüfung, von denen ein Teil der Vorstand selbst entscheidet.“

Wie die DZ Bank hatte auch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Zahlungsverkehr mit Russland kurz nach Kriegsausbruch komplett eingestellt – und teils wieder gestartet. Sie wickele derzeit nur in sehr geringem Umfang sanktionskonforme Zahlungen nach Russland für eigene Kunden ab, teilte die Helaba auf Anfrage mit. „Die Situation wird laufend neu bewertet.“ Andere große Geldhäuser hatten den Zahlungsverkehr, unter Berücksichtigung der Sanktionen, Anfang März weitergeführt.

Bei eingehenden Zahlungen aus Russland geht es laut Ullrich um Fälle, „in denen ein deutsches Unternehmen Geld aus Lieferungen erhält, deren Verträge vor Kriegsbeginn abgeschlossen wurden“. Auch Zahlungen des russischen Staates für in Deutschland lebendende russische Rentner akzeptiere die DZ Bank.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein Teil der deutschen Unternehmen lässt trotz Russlands Angriff auf die Ukraine Geschäfte in Russland oder mit russischen Kunden weiterlaufen – was auf heftige Kritik stößt. Der Konsumgüterhersteller Henkel beispielsweise hatte zunächst an der Produktion in Russland festgehalten, wofür er viel gescholten wurde. Vor einigen Tagen gab der Konzern dann bekannt, das Russlandgeschäft doch aufzugeben.

Kaum an Transaktionen für Öl- und Gasimporten beteiligt

Bei Zahlungen nach Russland ist die DZ Bank besonders vorsichtig. Sie werden Ullrich zufolge in Ausnahmefällen weitergeleitet – „und grundsätzlich nur in Euro, nicht in Dollar, weil die US-Sanktionen noch strikter sind“. Zudem müssen die Unternehmen dafür ins Risiko gehen: „Dabei muss der Kunde in der Regel selbst für die möglichen Folgen haften.“

Mit der Sberbank, der größten russischen Bank, betreibt die DZ Bank keinen Zahlungsverkehr mehr. Das Kreditinstitut ist durch die USA mit Sanktionen belegt, die EU dürfte in Kürze nachziehen.

Die Bezahlung von Öl- und Gasimporten läuft in der Regel nicht über die DZ Bank. „Am Zahlungsverkehr für Rohstoffe aus Russland ist die DZ Bank beispielsweise dann beteiligt, wenn Reeder die Ware, die sie transportieren, vorfinanzieren“, erklärt Ullrich. Dabei wickelt die DZ Bank die Zahlungen ab, die Kredite stammen von Volks- und Raiffeisenbanken.

Die Hälfte der Provisionserlöse kommt aus dem Zahlungsverkehr

Die DZ Bank ist Spitzeninstitut und zentraler Zahlungsdienstleister der rund 770 Volks- und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaftsbanken – ihnen gehört die DZ Bank. Die genossenschaftlichen Finanzinstitute machen rund ein Drittel des deutschen Bankensektors aus.

Ullrich zufolge ist der Zahlungsverkehr ein „wichtiges Geschäftsfeld“ für die genossenschaftliche Finanzgruppe. „Im Schnitt kamen 2021 durchschnittlich 46 Prozent der Provisionserträge einer Volksbank aus dem Zahlungsverkehr, also aus Kontoentgelten und dem Payment-Geschäft.“ Die Geldhäuser erhalten für jede Kartenzahlung einen Minianteil an Umsatz.

Die genossenschaftliche DZ Bank hat den Zahlungsverkehr mit Russland zeitweise gestoppt, nun läuft er wieder, wenn es um nicht sanktionierte Geldhäuser geht. Dennoch wird jede Zahlung laut Ullrich einzeln geprüft. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) DZ-Bank-Vorstand Thomas Ullrich

Während einige andere Banken Teile des Zahlungsverkehrs an externe Spezialisten auslagern, gehen die Genossenschaftsbanken den umgekehrten Weg – was dem „ausdrücklichen Wunsch der Eigentümer“ entspreche, so Ullrich. Die DZ Bank will Ullrich zufolge ab Mitte 2024 alle Zahlungen und alle Zahlungsarten für die genossenschaftliche Finanzgruppe auf einer eigenen Plattform selbst abwickeln.

Das Vorhaben war vor zwei Jahren bekannt geworden. Die Plattform gehört der DZ Bank sowie dem IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken, Atruvia (bis vor Kurzem Fiducia GAD). Es sei das größte Projekt der DZ Bank, sagte Ullrich. Zu den Kosten wollte er sich nicht äußern.

Test für Kryptowährungen mit ausgewählten Kunden noch in diesem Jahr

Eigentlich sollte das Projekt bereits Mitte 2023 beendet werden. Doch weil die Modernisierung des Wertpapierabwicklungssystems der Europäischen Zentralbank, Target2/T2S-Target-2-Securities, erst im November 2022 und somit ein Jahr später als geplant fertiggestellt wird, habe auch die DZ Bank das Ende ihres Vorhabens nach hinten geschoben. Zudem ist auch der neue einheitliche Standard des Banken-Nachrichtensystems Swift, ISO 20022, erst für Ende dieses Jahres avisiert.

Ende Februar war bekannt geworden, dass die DZ Bank sich nicht am Aufbau des europäischen Zahlungssystems European Payments Initiative (EPI) beteiligt. Die EPI war 2020 von rund 30 Geldhäusern gegründet worden, mehr als die Hälfe zog sich jedoch zurück.

Ziel war die Schaffung eines eigenen Zahlungssystems, um unabhängiger von mächtigen US-Konzernen wie Mastercard, Visa und Paypal zu werden. Der Ausstieg der DZ Bank sorgte vor allem bei den deutschen Sparkassen, den größten Wettbewerbern der Volksbanken, für Enttäuschung.

Für das Angebot von Kryptowährungen zeigt sich die DZ Bank jedoch offen. Ullrich rechnet damit, „dass die genossenschaftliche Finanzgruppe noch in diesem Jahr eine Testphase für ausgewählte Kunden startet“.

Während viele Manager der Sparkassen dem Handel von Kryptowährungen für private Kunden kritisch gegenüberstehen, prüfen die Genossenschaftsbanken bereits entsprechende Produkte. Prototypen werden von der DZ Bank und der Wertpapierbank DWP gebaut. Es gehe um die Zielgruppe der Selbstentscheider unter den Kunden. „Wir dürfen diese Entwicklung dennoch nicht an uns vorbeiziehen lassen“, mahnte Ullrich.

Mehr: Volksbank prescht mit Angebot zum Kauf von Bitcoin vor