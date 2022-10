Zahlungsverkehr Europas größter Zahlungsabwickler Worldline sieht sich nach möglichen Zukäufen um

Der Chef des französischen Konzerns, Gilles Grapinet, rechnet damit, dass die Konsolidierung der Branche fortschreitet. Den Namen der deutschen Tochter Payone will er erhalten.

Der 59-Jährige steht seit fast zehn Jahren an der Unternehmensspitze. (Foto: imago images/IP3press) Gilles Grapinet

Frankfurt Der größte europäische Zahlungsabwickler, Worldline aus Frankreich, peilt weitere Zukäufe an. Worldline-Chef Gilles Grapinet sagte dem Handelsblatt: „Ich werde das Mandat, das ich vom Aufsichtsrat erhalten habe, ausüben, und das enthält die Prüfung möglicher Übernahmen. In der Zahlungsbranche geht es vor allem um die Technologie in großem Maßstab.“ Die branchenweite Konsolidierung werde weitergehen, sagte Grapinet. Der europäische Zahlungsmarkt sei noch immer zersplittert.

Worldline hat in den vergangenen Jahren mehrere Wettbewerber und Spezialisten gekauft. Dazu zählen Six Payments aus der Schweiz und Ingenico aus Frankreich. An Payone aus Frankfurt – an der Firma sind auch deutsche Sparkassen beteiligt – hält Worldline die Mehrheit.

Grapinet sieht gleichwohl „genug Platz für mehrere große Paymentfirmen in Europa“ – und Wachstumschancen für die Branche: „Das Volumen an Barzahlungen ist noch immer sehr hoch, rund 50 Prozent in Europa, und der E-Commerce wird weiter wachsen“, sagte der Worldline-Chef.