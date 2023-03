 Zahlungsverkehr: Girocard-Gebühren unzulässig – doch Banken müssen kaum Strafe zahlen

Die umstrittene Praxis von Banken, einheitliche Gebühren bei Kartenzahlungen zu verlangen, hat gegen Kartellrecht verstoßen. Doch nur wenige Unternehmen erhalten nun Schadenersatz.

Seit 1990 mussten Händler bei einer Giro- oder EC-Kartenzahlung des Kunden Gebühren in Höhe von 0,3 Prozent des Umsatzes an ihre Bank abführen. (Foto: imago images/photothek) Kartenzahlung

Frankfurt Im Streit um mögliche Rückzahlungen überhöhter Girocard-Gebühren haben sich die deutschen Banken weitgehend durchgesetzt. Das Landgericht Berlin wies am Donnerstag Schadensersatzforderungen mehrerer Einzelhändler und anderer Unternehmen in den meisten Fällen ab.

Zwar entschied das Gericht, dass die Banken gegen das Kartellrecht verstoßen haben. Jedoch konnte in den meisten Fällen entweder kein kartellrechtlich relevanter Schaden festgestellt werden oder der Anspruch sei verjährt, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. So wurde nur wenigen Unternehmen vom Gericht Schadenersatz zugesprochen.

Konkret ging es darum, dass Händler bei Girocard-Zahlungen eine bestimmte Gebühr, einen kleinen Anteil am Umsatz, berappen mussten. Dieser Betrag von insgesamt 0,3 Prozent des Transaktionsvolumens, aber mindestens acht Cent ging an die jeweiligen Banken.

Im Frühjahr 2014 beendeten die Geldhäuser dieses Vorgehen auf Druck des Bundeskartellamtes. Vor Gericht ging es nun unter anderem darum, ob es sich bei dem einheitlichen Händlerentgelt um eine unerlaubte Kartellabsprache handelte.