Zahlungsverkehr Konkurrenz für die Girocard: 14 Millionen Visa-Debitkarten in Deutschland

Der US-Konzern Visa kooperiert mit immer mehr Banken. Auch die Zahl der Kartenlesegeräte, die Visa akzeptieren, nimmt deutlich zu.

Banken in Deutschland haben 14 Millionen Visa-Debitkarten herausgegeben. (Foto: imago images/Silas Stein) Visa-Logo

Frankfurt Der US-Zahlungskonzern Visa hat die Zahl seiner Debitkarten in Deutschland seit Ende 2020 nahezu verdreifacht. „Aktuell haben Banken in Deutschland mehr als 14 Millionen Visa-Debitkarten ausgegeben“, sagte Albrecht Kiel, Visa-Chef für Zentraleuropa, dem Handelsblatt. Ende 2020 seien es noch fünf Millionen Visa-Debitkarten gewesen. Das Produkt war 2018 an den Start gegangen.

Und Kiel blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in Deutschland, und wir sind optimistisch, weiter zu wachsen.“ Transaktions- und Umsatzzahlen will Visa für Deutschland aber nicht nennen.

Die jüngsten Zahlen von Visa zur Kartenausgabe zeigen: Die Konkurrenz für die Girocard nimmt zu. Insgesamt 20 Finanzinstitute in Deutschland geben Visa-Debitkarten aus. Dazu gehören die Onlinebanken ING, DKB und Comdirect sowie Hypo-Vereinsbank, Santander und Targobank. Einige Kreditinstitute bieten ihren Kundinnen und Kunden parallel auch eine Girocard, besser bekannt unter ihrem alten Namen „EC-Karte“, an, teils allerdings mit einer Gebühr belegt.