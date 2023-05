Zahlungsverkehr Onlineshopping: Erstmals ist Paypal beliebter als der Kauf auf Rechnung

Frankfurt Die deutschen Verbraucher verändern ihr Verhalten beim Kaufen im Internet. Erstmals bevorzugen die meisten bei der Abwicklung den US-Onlinebezahldienst Paypal.

Gemessen am Umsatz erfolgten im vergangenen Jahr fast 30 Prozent (29,6 Prozent) aller Onlinekäufe über Paypal. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des EHI, eines Forschungs- und Beratungsinstituts des Handels. 2021 hatte Paypals Umsatzanteil bei gut 28 Prozent gelegen.

Die neuen Zahlen belegen auch, dass Paypal inzwischen beliebter ist als der Kauf auf Rechnung, der jahrelang in Deutschland beim Onlineshopping die favorisierte Bezahlart war. Der Rechnungskauf kam ein Jahr zuvor noch auf einen Umsatzanteil von 23,8 Prozent und lag damit minimal vor Paypal. Nun verzeichnet er einen Rückgang um 4,5 Prozentpunkte. Das EHI hat Anfang dieses Jahres rund 140 Internethändler online befragt. Sie erzielten 2022 zusammen einen Nettoumsatz von gut 47 Milliarden Euro.

Wie beliebt Paypal mittlerweile ist, zeigen auch die deutschen Nutzerzahlen: Der US-Onlinebezahldienst zählt hierzulande nach eigenen Angaben rund 33 Millionen Kunden, gut 29 Millionen davon dürften private Kundinnen und Kunden sein.

Dennoch: Zuletzt hatte sich das Wachstumstempo bei Paypal abgeschwächt. Erst am Dienstag hatte eine schwache Prognose bei Veröffentlichung der Quartalszahlen die Aktie um fast 13 Prozent ins Minus geschickt. Über die Jahre hinweg hat Paypal aber weltweit wie auch in Deutschland viele neue Nutzer gewonnen.

>> Lesen Sie auch: Konkurrenz für Girocard: 14 Millionen Visa-Debitkarten in Deutschland

Die zunehmende Bedeutung von Paypal verdeutlicht, wie schwierig es für die deutschen Banken werden dürfte, dem US-Konzern noch Marktanteile abzunehmen. Ende April kündigten 16 europäische Finanzdienstleister, darunter die Deutsche Bank und die Sparkassen, an, zu Beginn des kommenden Jahres ein neues EU-Zahlungssystem zu starten.

Zum Auftakt plant die European Payment Initiative (EPI), in Belgien, Deutschland und Frankreich eine App für Handy-zu-Handy-Zahlungen einzuführen. Ende 2024 will EPI das Bezahlen in Onlineshops und im Laufe des Jahres 2025 auch als Zahlungsoption an der Ladenkasse anbieten.

Lastschrift wird vor allem von Amazon-Kunden genutzt

Mithilfe von EPI wollen die europäischen Finanzinstitute sowohl Paypal als auch den US-Zahlungs- und -Kreditkartenfirmen Mastercard und Visa etwas entgegensetzen. Erklärtes Ziel ist es, Europas Unabhängigkeit im Zahlungsverkehr sicherzustellen.

Wenn Händler Zahlungen über Paypal abwickeln, gehen die Einnahmen an den Banken vorbei. Auch am Kauf auf Rechnung verdienen die Geldhäuser nichts, denn Überweisungen sind in der Regel gratis.

Dasselbe gilt für die Lastschrift, die laut EHI beim Onlineshopping zuletzt auf einen Umsatzanteil von knapp 21 Prozent kam und damit anstieg. Ein Großteil des Zuwachses geht auf Käufe über den Onlinemarktplatz Amazon zurück, der keine Paypal-Zahlungen anbietet.

Zurückhaltung beim Umgang mit der Kreditkarte

Zwölf Prozent aller Onlineumsätze und damit etwas mehr als im Vorjahr wurden 2022 per Kreditkarte bezahlt. Weiterhin gehen die deutschen Verbraucher im Ländervergleich beim Kaufen via Internet eher zurückhaltend mit ihrer Kreditkarte um, zumal bei ihrer Nutzung die Banken, die die Karte ausgegeben haben, eine Gebühr erhalten.

Für die Nutzung von Apples Bezahldienst Apple Pay werden häufig digitale Kreditkarten hinterlegt. Alternativ funktioniert Apple über Debitkarten von Visa und Mastercard, Sparkassenkunden können eine virtuelle Girocard (besser bekannt unter dem alten Namen „EC-Karte“) nutzen.

Das Onlinebezahlverfahren der deutschen Banken, Giropay, erreichte 2022 einen Umsatzanteil von 1,6 Prozent. Giropay wurde bereits 2005 gegründet und vor zwei Jahren mit dem 2015 gestarteten Paydirekt, dem zweiten Bezahldienst der hiesigen Geldhäuser, verschmolzen. Bis heute spielt Giropay nur eine Minirolle.

Mehr: Deutschland bleibt ein Bargeld-Land – fast 60 Prozent Barzahlungen.