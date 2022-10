Zahlungsverkehr Schub für Instant Payments: Die EU-Kommission will Gebühren für Echtzeitüberweisungen verbieten

Echtzeitüberweisungen werden bislang nur selten genutzt, auch weil sie im Gegensatz zu Sepa-Zahlungen häufig Geld kosten. Das soll sich nun ändern.

Ziel der EU-Kommission ist es unter anderem, Wettbewerb und Effizienz im Zahlungsverkehr in der EU zu erhöhen. (Foto: dpa) EU-Kommission

Frankfurt, Brüssel Die EU-Kommission will Echtzeitüberweisungen zum Standard machen – und Banken entsprechende Vorgaben. Sie strebt an, dass alle Kreditinstitute sekundenschnelle Zahlungen anbieten müssen. Zudem sollen Echtzeitüberweisungen nicht teurer sein dürfen als eine übliche Sepa-Überweisung, die in der Regel gratis ist. Das geht aus dem Verordnungsentwurf der Kommission hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Für Überweisungen in Echtzeit, auch Instant Payments genannt, gibt es seit rund fünf Jahren ein europaweites Regelwerk. Echtzeit heißt dabei, dass der Betrag binnen zehn Sekunden auf dem Konto der Empfängerin oder des Empfängers gutgeschrieben wird. Bei normalen Überweisungen dauert das meist einen Arbeitstag.

Bisher werden Echtzeitzahlungen aber wenig genutzt – aus Sicht der Kommission viel zu wenig. Der Anteil von Instant Payments an allen Euro-Überweisungen in der EU habe im ersten Quartal bei elf Prozent gelegen, heißt es im Verordnungsentwurf.