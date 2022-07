Zentralbank EZB-Aufseher Enria mahnt: Banken sollen bei Gewinnentwicklung nicht nur auf Zinswende setzen

Der Chefbankenaufseher Andrea Enria fordert strukturelle Veränderung der Großbanken. Auch die Gefahr einer Rezession soll berücksichtigt werden.

Die EZB stellte in Aussicht, in diesem Monat die Zinsen erstmals seit 2011 anzuheben. Im September soll dann ein zweiter und womöglich noch kräftigerer Zinsschritt nach oben folgen. (Foto: Reuters) EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria

Frankfurt Geldhäuser im Euro-Raum sollten aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht zur Verbesserung ihrer Gewinnstärke nicht allein auf steigende Zinsen setzen. „Sie müssen ihre strukturellen Themen angehen“, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria am Donnerstag auf einer Konferenz in Frankfurt laut Redetext.

Die Institute müssten sich auf ein viel breiteres Spektrum an Maßnahmen fokussieren, um ihre Profitabilität und ihre Geschäftsmodelle auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Banken irrten sich, sollten sie annehmen, dass die Normalisierung der Geldpolitik ausreiche, um ihre Eigenkapitalrenditen voranzubringen, warnte Enria.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der massiv gestiegen Inflation im Euro-Raum eine Kurswende in der Geldpolitik angekündigt. Sie stellte in Aussicht, in diesem Monat die Zinsen erstmals seit 2011 anzuheben. Im September soll dann ein zweiter und womöglich noch kräftigerer Zinsschritt nach oben folgen.

Wie Enria vor einer Woche angekündigt hat, will die Bankenaufsicht die Geldhäuser zudem dazu auffordern, in ihren Plänen für die voraussichtliche Kapitalentwicklung auch die Gefahr einer Rezession zu berücksichtigen. Diese überarbeiteten Pläne sollten von den Instituten herangezogen werden, wenn sie Ausschüttungsvorhaben ankündigen. Eine Besprechung mit den Aufsehern sollte Enria zufolge dem vorangehen.

