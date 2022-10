Zinsen ING kündigt Zinswende beim Tagesgeld für Dezember an

Die Deutschlandtochter des niederländischen Finanzkonzerns ING führt im Dezember die Zinsen für Tagesgeld wieder ein. Die Ankündigung dürfte Signalwirkung für die Branche haben.

Durch die Zinsoffensive will die Bank ihr Wachstum ankurbeln. (Foto: Reuters) ING-Logo

Frankfurt Wenige Wochen nach der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) eröffnet die ING in Deutschland den Kampf um die Spareinlagen der Kunden. Ab 6. Dezember soll die Verzinsung für Tagesgeld auf 0,3 Prozent steigen, kündigte ING-Deutschlandchef Nick Jue am Donnerstag in Frankfurt an. Die Zinsen für Festgeld sollen sogar sofort um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte angehoben werden.

Die ING ist zwar nicht das erste Institut, das wieder Zinsen für Tagesgeld anbietet. Sie ist aber das mit Abstand größte Geldhaus. Ende vergangenen Jahres zählte das Institut knapp 9,1 Millionen Privatkunden. Dabei führt die Bank aktuell insgesamt rund 7,5 Millionen Tagesgeldkonten.

Die Deutsche Pfandbriefbank bietet Neu- und Bestandskunden aktuell 0,75 Prozent pro Jahr, die Renault Bank Direkt bietet Neukunden 0,75 Prozent und Bestandskunden 0,6 Prozent. Bei diesen Instituten handelt es sich allerdings um Nischenanbieter.

ING: Andere Banken könnten Tagesgeld-Zinsen ebenfalls erhöhen