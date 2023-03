Zinswende Volks- und Raiffeisenbanken müssen fast sechs Milliarden Euro auf Wertpapiere abschreiben

Kursverluste bei Aktien und Anleihen lasteten 2022 auf den Genossenschaftsbanken. Sie fürchten eine anhaltend hohe Inflation.

Laut der BVR-Präsidentin sind die hohen Abschreibungen der Volkbanken nur vorübergehend

(Foto: Uta Wagner für Handelsblatt) Marija Kolak

Frankfurt Die abrupte Zinswende lastet auf den deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Zum Ende des vergangenen Jahres mussten die 373 Genossenschaftsbanken insgesamt 5,8 Milliarden Euro auf Wertpapiere abschreiben, wie ihr Branchenverband BVR am Dienstag mitteilte. Mit den steigenden Zinsen gaben die Kurse von Aktien und Anleihen nach, die Banken müssen die Papiere zum Marktwert verbuchen.

Ein Teil der Genossenschaftsbanken reagierte auf die hohen Wertberichtigungen, indem sie in großem Stil Vorsorgereserven auflösten. So wiesen die Geldhäuser ein Bewertungsergebnis von minus 4,5 Milliarden Euro aus. Insgesamt betrugen die Wertberichtigungen und Abschreibungen aber fast 6,4 Milliarden Euro. Zu den Abschreibungen auf Wertpapiere kamen Korrekturen bei Krediten in Höhe von rund 600 Millionen Euro.