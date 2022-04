Cum-Ex-Prozess „Der Raum ist verpilzt und verdreckt“: Angeklagter Berger beschwert sich über Haftbedingungen und präsentiert neuen Verteidiger

Im Bonner Cum-Ex-Prozess gibt es eine überraschende Wendung. Bergers früherer Verteidiger kehrt zurück ins Mandat und geht in die Offensive.

Die Anklage wirft ihm besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen vor. (Foto: dpa) Hanno Berger im Bonner Landgericht

Bonn „Ich bin einiges gewohnt, kein Querulant und beschwere mich selten, aber die Haftbedingungen sind nicht unbedingt menschenwürdig. Der Raum ist verpilzt und verdreckt.“ Der angeklagte Steueranwalt Hanno Berger hat sich zu Beginn des zweiten Verhandlungstags im Bonner Cum-Ex-Prozess massiv über seine Situation in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf beschwert.

Berger wird seit Montag wegen schwerer Steuerhinterziehung und Betrugs der Prozess gemacht. In Köln sitzt er erst seit wenigen Tagen ein, er wurde für den Prozess aus Frankfurt dorthin verbracht. In Frankfurt saß Berger seit seiner Auslieferung aus der Schweiz Ende Februar in Untersuchungshaft.

„Ich möchte keinen Ärger in der JVA und keine Sonderbratwürste. Aber ich merke, wie einem 72-Jährigen die Kräfte allmählich schwinden“, ergänzte Berger.

„Mein Mandant bekommt seit Tagen kein warmes Essen mehr. Er ernährt sich von kaltem Wasser und ungetoastetem Toastbrot“, beklagte auch Bergers Verteidiger Richard Beyer. Er steht an diesem zweiten Prozesstag neu an Bergers Seite.

Dass er Berger (wieder) verteidigt, überrascht, denn erst vor zwei Wochen hatten Beyer und zwei weitere Wahlverteidiger ihre Mandate niedergelegt. Es war zum Bruch mit Berger gekommen. Berger habe sich beratungsresistent gezeigt, hieß es in Insiderkreisen, zudem soll es Differenzen in der Honorarfrage gegeben haben. Eine mögliche Rückkehr der Wahlverteidiger ins Mandat, verbunden mit der Bedingung, dass Berger im Prozess schweigt, scheiterte zunächst.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

So standen Berger zum Prozessauftakt ausschließlich die beiden Pflichtverteidiger Martin Kretschmer und Carsten Rubarth zur Seite. Kretschmer merkte dabei auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Roland Zickler am Montag an, „dass sich Herr Dr. Berger zunächst nicht zur Sache äußern wird“.

Berger interveniert – Verteidiger reagiert drastisch

Mit Berger steht der bekannteste Kopf der Cum-Ex-Geschäfte vor Gericht. Der lateinische Begriff steht für den Handel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende rund um den Ausschüttungstermin. Einziges Ziel war es, sich Kapitalertragsteuern erstatten zu lassen, die vorher gar nicht abgeführt worden waren.

In dem konkreten Verfahren geht es um Geschäfte der M.M. Warburg Bank und deren Tochter Warburg Invest. Berger soll die Institute zu ihren Cum-Ex-Geschäften beraten haben. Vermuteter Schaden: knapp 278 Millionen Euro.

Am ersten Prozesstag hatte die Staatsanwaltschaft lediglich die Anklage verlesen. Nun beginnt die Beweisaufnahme. Das Gericht hat dafür zwei Beamte aus dem Bundeszentralamt für Steuern geladen. Die Behörde war teilweise für die Erstattung der Steuer zuständig.

Bergers neuer, alter Anwalt Beyer begann am Vormittag damit, einen der beiden Beamten ins Kreuzverhör zu nehmen. Weit kam er allerdings nicht. „Ich muss dazu auch mal einen Satz sagen“, meldete sich Berger zu Wort. Beyers Reaktion: Er bat um Unterbrechung des Prozesses. Richter Zickler kam dem Wunsch nach.

Rund 15 Minuten dauerte die Unterbrechung. Dann setzte Beyer seine Befragung fort. Und auch Berger richtete nun Fragen zu den Details der Abläufe an den Beamten – nicht ohne sich vor jeder angedachten Frage die Freigabe dafür bei Beyer einzuholen.

Wenig später unterbrach Richter Zickler erneut, diesmal allerdings länger. „Wir haben sichergestellt, dass Sie in der Mittagspause ein warmes Essen bekommen“, richtete er sich an Berger.



Mehr: Cum-Ex-Strafprozess: Staatsfeind Nummer eins auf der Anklagebank