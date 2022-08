Cum-Ex-Prozess Richter zu Hanno Berger: „Dann zahlen Sie den Kram zurück!“

Im Steuerskandal Cum-Ex deutet alles auf ein Geständnis von Hanno Berger. Das Gericht erwartet zudem eine Millionenzahlung. Dabei gibt ein Problem.

Der Steueranwalt Hanno Berger verdiente mit Cum-Ex-Geschäften Millionen. Nun drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. (Foto: dpa) Hanno Berger vor Gericht

Düsseldorf Hanno Berger war nicht dabei, als es um sein Geld ging. Am Dienstag vor einer Woche trafen sich seine drei Anwälte um 10 Uhr am Landgericht Bonn mit zwei Richtern und zwei Staatsanwälten. Der angeklagte Berger wurde im Vorführbereich des Landgerichts geparkt, falls es einer Rücksprache bedurfte. Das heikle Gespräch selbst führten seine Verteidiger ohne ihren impulsiven Mandanten.

Berger, einst Staranwalt im deutschen Steuerrecht, sitzt auf der Anklagebank in Bonn. Die Staatsanwaltschaft macht ihn verantwortlich für einen Steuerschaden von 278 Millionen Euro. Mittel zum Zweck waren Cum-Ex-Geschäfte. Die Beteiligten ließen sich dabei Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Berger beriet als Steueranwalt und warb Investoren an.

Dabei bestreitet Berger seit jeher, dass Cum-Ex-Geschäfte unrechtmäßig sind. Die Möglichkeit von doppelten Steuererstattungen sei einer Gesetzeslücke geschuldet, sagte der heute 71-jährige dem Handelsblatt und anderen. Das Ausnutzen von Gesetzeslücken sei nicht illegal.

Die Argumentation von Berger hat einen Haken: Jedes Gericht, das sich damit beschäftigte, kam zu einem anderen Schluss. Das Finanzgericht Köln erklärte, es sei „denklogisch unmöglich“, sich eine Steuer zweimal erstatten zu lassen.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind. Der Bundesfinanzhof urteilte, sie seien steuerrechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht legte fest, dass alle Gewinne aus Cum-Ex-Geschäften eingezogen werden können.

So deutet sich Bergers Zahltag an. 15 Jahre Haft drohen ihm am Landgericht Bonn. In dem Gespräch am 26. Juli wollten seine Verteidiger ausloten, wie Berger seine Strafe mildern könnte. Wäre vielleicht ein Geständnis hilfreich?

Zahlung entscheidend - doch Bergers Geld ist angeblich weg

Sicher, sagte der Vorsitzende Richter Roland Zickler. Aber Berger müsse mehr tun. Er selbst soll bei den Geschäften, die vor dem Landgericht verhandelt werden, mehr als 13,6 Millionen Euro verdient haben. Wichtig für das Gericht sei, dass der eingetretene Schaden für den Steuerzahler geheilt wird. Deshalb sei „gerade eine Zahlung des Angeklagten … von besonderer Bedeutung für den Fort- und Ausgang des Verfahrens“.

Bergers Anwalt hatte Einwände. Die Bedeutung der Zahlung erkenne man durchaus, sagte Richard Beyer. Nur: es sei „kaum mehr Aktivvermögen bei dem Angeklagten vorhanden. Vieles ist schon aus Gründen einer etwaigen Haftung zu früheren Zeiten auf Dritte übertragen worden“.

Berger, so erklärte sein Anwalt, habe sein Geld auch unglücklich ausgegeben. Als Beispiel nannte er ein Grundstück in Schlüchtern-Elm in Osthessen. „Sicherlich gut über 20 Millionen Euro“ habe Berger in seinen dortigen Holzhof investiert, „ohne dass dies zu einer gleichrangigen objektiven Wertsteigerung geführt habe.“

Beyer führte aus, dass Bergers Tochter „durchaus bereit sei, den Angeklagten finanziell zu unterstützen“. Ihre Mittel seien aber begrenzt. Berger beabsichtige zudem, sein Grundstück „zu veräußern oder zu versteigern“. Hieraus sei jedoch „sicher kein Erlös zu erwarten“, der an die 13,6 Millionen Euro heranreiche, die das Gericht fordert. Bergers Immobilie in der Schweiz sei „bereits jetzt hoch belastet und befindet sich zudem in einer für den Immobilienmarkt eher schwierigen Region.“

Die Inhalte des Gesprächs sind bekannt, weil sie bei der jüngsten Verhandlung am Landgericht Bonn verlesen wurden. Über Bergers Vermögen und sein Verhältnis zum Geld gibt es viele Geschichten. Ein Anwaltskollege sagte dem Handelsblatt vor Jahren, Berger sei mit Cum-Ex „dreistellig“ geworden – dass er also mehr als 100 Millionen Euro damit verdient habe. Berger selbst sagte dem Handelsblatt, er habe „persönlich sowieso kein Geld mit Cum-Ex-Geschäften verdient.“

Geiziger Genussmensch

Kollegen von Berger berichten, er sei einerseits ein Genussmensch, andererseits „pathologisch geizig“. Bei Reisen in die Schweiz hätten Berger, seine Frau und seine Tochter Brustbeutel mitgebracht – für eine Barauszahlung bei der Bank Sarasin. Auf der Rückreise hätten in jedem Beutel 10.000 Euro gesteckt.

Ein Zeuge der Staatsanwaltschaft sagte aus, dass Berger mehrere hundert Kilo in Gold besessen habe. Als er seinen Hausmeister anwies, den Schatz in die Schweiz zu fahren, sei das Auto unter der Last beinahe zusammengebrochen. Berger bestritt, je Gold in solcher Menge besessen zu haben.

Nun wäre es besser, er hätte. Je mehr Berger zahlen kann, desto geringer wird seine Schuld, erklärte ihm das Gericht. Die Vertreter der Anklage unterstützten dies. Staatsanwalt Jan Schletz sagte, Berger könne mit einem Geständnis, vor allem aber mit einer Zahlung „etwas Gutes für sich tun“ und das Verfahren abkürzen.

Richter Roland Zickler hat bereits in drei Cum-Ex-Prozessen entschieden und alle bisher Angeklagten verurteilt. Nun wurde er auch gegenüber Hanno Berger deutlich. (Foto: dpa) Richter im Cum-Ex-Prozess gegen Hanno Berger am Landgericht Bonn

Bergers Anwalt sagte dem Gericht, sein Mandant wolle „nunmehr zu seiner Vermögenslage rechnen und erforderliche Dinge zusammenstellen.“ Es sei alles nicht so einfach. Beyer: „Herr Berger wird nochmal in sich gehen.“

Der Vorsitzende Richter hatte dann noch einen Vorschlag: „In Bezug auf das Nachtatverhalten und das dabei gezeigte Vorgehen mit Blick auf Mitarbeiter der Finanz- und Ermittlungsbehörden kann der Angeklagte sicherlich mit einer Entschuldigung etwas für sich tun.“

Das Erste, was Hanno Berger nach seiner mutmaßlichen Tat unternahm, war der Angriff, das Zweite die Flucht. 2011 weigerte sich eine Sachbearbeiterin im Bundeszentralamt für Steuern, Steuererstattungen in dreistelliger Millionenhöhe für Cum-Ex-Geschäfte auszustellen, an denen Berger beteiligt war. Ein Anwaltskollege berichtete später, wie er auf Bergers Geheiß die Frau zur Zielscheibe machte.

Berger zog alle Register

„Wir sagten, wir würden sie persönlich auf Schadensersatz verklagen“, sagte der Anwalt. „Es ging um Summen, die ihre finanzielle Existenz komplett zerstören würden.“ Die Sachbearbeiterin blieb standhaft.

Als Ermittler im November 2012 seine Kanzlei und seine Privaträume durchsuchten, flüchtete Berger in die Schweiz. Von dort aus, im malerischen Bergdorf Zuoz, wetterte Berger mal gegen „linksfaschistische und kommunistische“ Entwicklungen in seiner Heimat, mal gegen „Nazi-Zustände“.

Neun Jahre lang versteckte sich Berger vor der „Saubande“, den „Drecksschweinen“ und „Arschgeigen in Köln“, wie er die dortigen Staatsanwälte nannte. Seiner Tochter sagte Berger, er wolle den Ermittlern „aufs Maul hauen“. Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker bezeichnete er als „kleine Tante“, „graues Mäuschen“ und „Kuh“.

Ein ehemaliger Kollege berichtete von einem Treffen Mitte 2016 am Flughafen Zürich. Berger habe ihn und andere „auf eine gemeinsame Linie eingeschworen“, sagte der Mann. Eine Ermittlungsbeamtin sollte mit Anzeigen überzogen werden. Er erinnerte sich an die Worte: „Wenn wir so weitermachen, werden wir siegen. Die Staatsanwältin steht erst am Anfang ihrer kriminellen Karriere.“

Berger hatte viele solcher Ideen. In seiner jahrzehntelangen Tätigkeit, erst als Finanzbeamter, dann als Steueranwalt, knüpfte er ein engmaschiges Kontaktnetz. Anfang 2016 glaubte Berger, das Finanzgericht Köln von seiner Sicht der Dinge überzeugen zu können. Dorthin habe er einen bestimmten Kontakt. Ein Kollege über das Gespräch mit Berger: „Er sagte, ich könne mir sicher sein… die richtigen Leute würden die richtigen Entscheidungen fällen.“

Das Gericht entschied, es sei unmöglich, eine Steuer doppelt zu erstatten. Berger wütete weiter. Er zeigte die Oberstaatsanwältin Brorhilker an. Er formulierte Anhörungsrügen, Beschwerden gegen Durchsuchungsbeschlüsse, Befangenheitsanträge. Zwischendurch gab Berger Interviews, in denen er sich als Justizopfer bemitleidete.

Im Juli 2021 wurde Berger in der Schweiz festgenommen, im Februar 2022 nach Deutschland ausgeliefert. Sein Prozess am Landgericht Bonn begann im April. Anfangs wollte Berger dem Gericht und der Staatsanwaltschaft die Leviten lesen. Der Angeklagte habe ein Pamphlet vorbereitet, hieß es in Justizkreisen. Seine Anwälte konnten ihn nur mit Mühe von einer Wutrede abhalten. In dem Gespräch mit Gericht und Staatsanwalt sagte nun einer von ihnen, eine „Entschuldigung zum Nachtatverhalten könne durchaus erwogen werden“.

Klare Ansagen des Richters

Der Vorteil einer Entschuldigung: sie kostet nichts. Eine Rückzahlung fällt Berger schwerer. „Er will einfach nicht zahlen“, sagt einer, der noch Kontakt zu ihm hat. Außerdem habe Berger Vorkehrungen getroffen. Viel von seinem Vermögen liege inzwischen vermutlich bei seiner Frau, seiner Tochter und seinem Enkelsohn. Letzterer gab im Mai ein Interview mit der Überschrift: „Wie ist das, RICH KID zu sein?“

Das Gericht will nicht mit sich handeln lassen. Der Vorsitzende Richter Zickler ließ sogar Zweifel an den Angaben zu Bergers finanziellen Unpässlichkeiten durchblicken. Ein früherer Kanzleikollege Bergers habe einmal in einem Interview erklärt, er habe 50 Millionen Euro mit Cum-Ex-Geschäften verdient, sagte Zickler. Das ließe „Raum für die Annahme, dass eventuell doch noch ein Restvermögen vorhanden sei“, welches die Zahlung von 13,6 Millionen Euro ermögliche.

Wohin auch immer das Geld aus Bergers Cum-Ex Geschäften inzwischen geflossen sein mag, Eines stehe fest, sagte Zickler. „Dort, wo das Geld jetzt ist, ist es jedenfalls nicht rechtmäßig. Es gibt nicht den leisesten Zweifel, dass die Vermögenslage, die eingetreten ist, nicht rechtens ist.“

Dann erinnerte der Richter den Angeklagten an dessen eigenen Worte aus Oktober 2017. „Sie haben dem Handelsblatt einmal gesagt, Sie seien ein Mann des Rechts“, sagte Zickler. „Wenn die Vermögenslage also nicht richtig ist, wird sie richtig gemacht. Dann zahlen Sie den Kram zurück.“

Mehr: Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft – Aber der Angeklagte Hanno Berger gibt sich kämpferisch.