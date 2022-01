Cum-Ex-Skandal Anwalt Hanno Berger kämpft weiter gegen seine Auslieferung nach Deutschland

Der angeklagte und inhaftierte Steueranwalt Hanno Berger wendet sich gegen eine Entscheidung des Schweizer Bundesstrafgerichts.

Dem heute 71-Jährigen werden diverse Vergehen in der Steueraffäre Cum-Ex vorgeworfen. (Foto: Simon Habegger / 13 Photo) Hanno Berger

Köln Hanno Berger gibt nicht auf. Erst am 20. Dezember musste der Steueranwalt eine herbe Niederlage durch die Schweizer Justiz einstecken: Das Bundesstrafgericht verwarf seine Beschwerde gegen die Entscheidung, ihn nach Deutschland auszuliefern. Nun zieht Berger vor das Bundesgericht. Das erfuhr das Handelsblatt aus Justizkreisen.

Seit etwa einem halben Jahr sitzt der Deutsche in Auslieferungshaft im modernsten Gefängnis der Schweiz, der Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez im Schweizer Kanton Graubünden. Dem heute 71-Jährigen werden diverse Vergehen in der Steueraffäre Cum-Ex vorgeworfen. Der Begriff beschreibt eine komplexe Art, Aktien zu handeln. Die Beteiligten erschlichen sich damit doppelte Steuererstattungen.

Als deutsche Ermittler Ende 2012 seine Kanzlei in Frankfurt durchsuchten, zog sich Berger in die Schweiz zurück. Eigentlich sollte er schon 2020 vor Gericht in Wiesbaden erscheinen, doch Berger legte diverse Rechtsmittel ein. Dennoch: Unter dem Strich waren alle seine Bemühungen erfolglos, die Haft und drohende Auslieferung zu verhindern.

Sowohl die hessische als auch die nordrhein-westfälische Justiz stellten Auslieferungsersuche an die Schweiz. In beiden Bundesländern liegen Anklagen gegen Berger vor. Bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft geht es um den Fall des Berger-Mandanten Rafael Roth. Dessen Firma handelte mithilfe der Hypo-Vereinsbank zwischen 2006 und 2008 Aktien mit einem Volumen von 15,8 Milliarden Euro. Der Steuerschaden betrug 113 Millionen Euro. Die Hauptverhandlung hat inzwischen ohne die Hauptbeschuldigten begonnen.

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Berger wegen Geschäften der M.M. Warburg Bank, an denen der Steueranwalt beteiligt gewesen sein soll. Die Höhe der unrechtmäßigen Steuerrückzahlungen soll sich in diesem Fall auf insgesamt knapp 279 Millionen Euro belaufen. Außerdem werfen die Ermittler Berger vor, Investoren betrogen zu haben. Das Landgericht Bonn hat die Anklage zugelassen.

„Arglistige Machenschaften“

In seinem 51-seitigen Entscheid ließ das Schweizer Bundesstrafgericht keine Zweifel aufkommen, dass das Bundesamt für Justiz den Auslieferungsersuchen zu Recht stattgab. „Es geht hier um die rein deliktische Ausnützung des Systems der Rückerstattung und die vorsätzliche Schädigung des Gemeinwesens“, schrieben die Richter. „Es kann offensichtlich nicht richtig sein, dass eine einbehaltene Steuer zweimal ausgezahlt wird. Ebenso kann es offensichtlich nicht richtig sein, dass eine gar nicht abgelieferte Steuer ausgezahlt wird.“ Die im Auslieferungsersuchen geschilderten besonderen Machenschaften könnten nicht anders als arglistig bezeichnet werden.

Nach Ansicht der Richter sei von einem qualifizierten Betrug zum Nachteil des Gemeinwesens auszugehen, wobei das Steuerrückerstattungsverfahren als „Instrument“ des Betrugs eingesetzt worden sei. „Angesichts der besonderen Schwere der Betrugsvorwürfe und der qualifizierenden Umstände ist bei einer prima facie Beurteilung kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die betrügerischen Handlungen zum Nachteil des Gemeinwesens von der bedeutend strengeren Bestrafung des gewerbsmäßigen Betrugs auszunehmen wären“, heißt es in dem Entscheid. Es liege deshalb eine „auslieferungsfähige strafbare Handlung“ nach gemeinem Strafrecht vor.

Das Argument Bergers, seine Verfolgung sei politisch motiviert, verneinte das Bundesstrafgericht. Berger hatte in seiner Beschwerde von einem „Schulterschluss“ hochrangiger Mitglieder der Exekutive mit den Medien gesprochen, um eine Hetzjagd auf die angeblichen „Steuerräuber“ und ihn im Besonderen zu veranstalten.

Die Antwort des Gerichts: „Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit liegt offensichtlich im spektakulären Ausmaß der gegen ihn (Berger) und die weiteren Angeklagten erhobenen Vorwürfe zulasten des deutschen Staates. Bei dieser Sachlage bestehen keine Gründe für die Annahme, dass das Strafverfahren gegen ihn aus politischen Gründen eingeleitet worden wäre.“

Mehr: Podcast Handelsblatt Crime: Hanno Berger, Cum-Ex-Strippenzieher und Staatsfeind Nummer eins.