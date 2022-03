Cum-Ex-Skandal Barclays wegen fragwürdiger Aktiendeals durchsucht

In den Augen der Staatsanwaltschaft gehört die britische Bank zu den wichtigsten Cum-Ex-Akteuren. Nun haben die Ermittler die Büros in Frankfurt durchsucht.

Die meisten Cum-Ex-Transaktionen bei Barclays liefen in London, teilweise sollen aber auch deutsche Mitarbeiter beschuldigt sein. (Foto: AP) Barclays Bank in London

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft Köln erhöht im Steuerskandal Cum-Ex das Ermittlungstempo. Nachdem sie in der vergangenen Woche die Bank of America durchsucht hatte, gab es nach Informationen des Handelsblatts am Dienstag eine Razzia bei der britischen Barclays-Bank.

In beiden Fällen erwartet die Behörde Hinweise auf Beteiligungen an illegalen Cum-Ex-Geschäften. Bei Barclays richten sich die Ermittlungen nach Handelsblatt-Recherchen gegen eine mittlere zweistellige Zahl von Beschuldigten aus dem Umfeld der Bank.

„Wir können die Durchsuchung unseres Frankfurter Büros durch die Kölner Staatsanwaltschaft gestern Morgen bestätigen“, sagte eine Sprecherin der Bank. Es gehe um Cum-Ex-Aktivitäten aus der Vergangenheit. Man kooperiere weiterhin mit den deutschen Behörden. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte mit, dass seit gestern Morgen Durchsuchungsbeschlüsse gegen ein Bankinstitut in Frankfurt sowie gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollstreckt würden. Darüber hinaus würden auch Privatwohnungen zweier Beschuldigter durchsucht.

Ingrid Hengster, seit einem knappen Jahr Deutschlandchefin von Barclays, muss sich nun mit einer Altlast beschäftigen, die weit vor ihrer Zeit entstanden ist. Zwar liefen die Transaktionen im Wesentlichen in London, teilweise sollen aber auch deutsche Mitarbeiter beschuldigt sein. Wegen Fehlern bei der Emission von Anleihen und infolge des Rückzugs eines Großinvestors steht der Finanzkonzern aktuell ohnehin stark unter Druck.

In der Cum-Ex-Affäre geht es um Aktienkreisgeschäfte rund um den Ausschüttungstermin – mit (cum) und ohne (ex) Dividende. Ziel war eine doppelte Erstattung einer nur einmal abgeführten Kapitalertragsteuer. Jahrelang galten die Geschäfte als Gewinnmaschine. Beteiligt war eine ganze Industrie von Verkäufern und Käufern, Beratern und Investoren, Anwälten und Arrangeuren.

Die „Bad Boys“ von Barclays in London

Die Banker von Barclays hatten bei den Geschäften einen Spitznamen: Bad Boys. Der Geschäftsbereich Structured Capital Markets war auf Steuerarbitrage und Steuerminderung spezialisiert. Vor allem der deutsche Aktienmarkt galt lange als Eldorado für die Händler aus der Londoner City.

Barclays war nach den Erkenntnissen der Ermittler einer der umtriebigsten Leerverkäufer am Markt. Der Leerverkauf war entscheidend für die Cum-Ex-Geschäfte. Dabei wurden Aktien verkauft, die sich die Beteiligten nur ausgeliehen hatten. Dem Fiskus wurde auf diese Weise vorgegaukelt, es gäbe für eine Aktie zwei Besitzer. Einer von ihnen führte dann die Kapitalertragsteuer ab, beide ließen sie sich „erstatten“.

Hengster ist seit einem knappen Jahr Deutschlandchefin von Barclays und muss sich nun mit einer Altlast beschäftigen, die weit vor ihrer Zeit entstanden ist. (Foto: Kfw) Ingrid Hengster

Die Volumina, mit denen sich die Barclays-Bank am Cum-Ex-Handel beteiligte, sollen enorm gewesen sein. Unter Projektnamen wie „Cumex“ und „Schumann“ generierte die Bank mit den dubiosen Aktiendeals bis 2009 mehr als eine Milliarde Euro Dividenden pro Jahr. Bei den Geschäften mit Barclays-Beteiligung dürfte es also um zu Unrecht erstattete Kapitalertragsteuern in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro gehen.

Wie wichtig für die Briten die allein steuerlich motivierten Aktiengeschäfte waren, geht aus Unterlagen hervor, die Treffen zwischen Bankern und Vertretern der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream dokumentieren. Nach einer Gesetzesänderung suchten die Barclays-Leute nach Wegen, ihre Cum-Ex-Pläne sicher umzusetzen.

Verlässliche Geschäftspartner in Deutschland

Ab sofort, so erklärten die Clearstream-Spezialisten den britischen Bankern, sei es nicht mehr ratsam, Cum-Ex-Handel über Konten von Clearstream in Frankfurt abzuwickeln. Wenn ein Kunde dann nämlich eine Steuererstattung beantrage, müsse er nachweisen, dass diese Steuer vorher auch gezahlt wurde.

Das war ungünstig für jeden Cum-Ex-Akteur, basierte doch der Gewinn vor allem darauf, Kapitalertragsteuern einmal zu zahlen, aber mehrfach erstattet zu bekommen. In dem Treffen am 19. Februar 2007 zeigte Clearstream einen Ausweg auf: Luxemburg. Auch dort war Clearstream aktiv.

Nach der klassischen Cum-Ex-Phase bis einschließlich 2011 machte Barclays auch fragwürdige Geschäfte mit M.M. Warburg. Das Hamburger Traditionshaus hat inzwischen eine ungeliebte Pionierstellung. Alle drei bisher gelaufenen Strafverfahren in Sachen Cum-Ex betrafen M.M. Warburg beziehungsweise ehemalige Mitarbeiter.

Das Landgericht Bonn verlangte eine Rückzahlung unrechtmäßig erstatteter Steuern in Höhe von 176 Millionen Euro. Eine Anklage gegen den langjährigen Chef und Eigentümer der Bank, Christian Olearius, wird erwartet, auch wenn er die Vorwürfe abstreitet.

Im März 2012 legten die Hamburger zwei jeweils 75 Millionen Euro schwere Fonds auf: Souda Fund und Ayn Euro. Letzterer wurde benannt nach Ayn Rand, Verfechterin einer ultraliberalen Marktwirtschaft aus den USA. Beide Fonds stehen auf der Bafin-Liste der „beaufsichtigten Kapitalverwaltungsgesellschaften mit potenzieller Belastung durch sogenannte Cum-Ex- oder Dividendenstrippinggeschäfte“.

Warburgs Geschäftspartner war dabei die Barclays-Bank. Warburg war als Depotbank vorgesehen, eine Tochtergesellschaft, die Warburg Invest, als Fondsmanagerin. Barclays besorgte das Kapital. Auch diese Fonds sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dem Vernehmen nach stellte Warburg in diesem Fall nur die Struktur bereit, profitierte aber nicht unmittelbar von Steuereffekten.

Die nötigen Steuergutachten für die Struktur kamen unter anderem von Freshfields Bruckhaus Deringer. Die Spitzenkanzlei galt als erste Adresse zur Freistempelung von Cum-Ex-Geschäften, zahlreiche Banken gehörten bei Cum-Ex-Fragen zu ihren Mandanten. Heute sind zwei frühere Steuerpartner im Verfahren gegen die Maple Bank angeklagt, weitere drei Ex-Freshfields-Anwälte sind beschuldigt.

Der Bundesfinanzhof beseitigt letzte Zweifel – Warum Cum-Ex-Geschäfte illegal waren