Cum-Ex-Skandal Das Ende einer Flucht: Hanno Berger wird heute nach Deutschland ausgeliefert

In Deutschland werfen die Staatsanwaltschaften dem Steueranwalt schwere Steuerhinterziehung und Betrug vor. Heute liefert die Schweiz den mehrfach Angeklagten aus.

Der Beschuldigte in der Steueraffäre Cum-Ex wird am Donnerstag ausgeliefert. (Foto: Simon Habegger / 13 Photo) Hanno Berger

Düsseldorf Hanno Berger kommt zurück. Nach Informationen des Handelsblatt wird der 71-jährige Steueranwalt noch am Donnerstag die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz überqueren. Die Schweizer Polizei wird Berger am Grenzübergang in Konstanz dem Bundeskriminalamt übergeben. Das erfuhr das Handelsblatt von verschiedenen mit der Sache vertrauten Personen.

Noch am Donnerstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch in Deutschland wird der Jurist wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen. Schon in wenigen Wochen dürfte die erste Hauptverhandlung gegen ihn beginnen. Die Vorwürfe lauten auf schwere Steuerhinterziehung und Betrug.

Ein Blick zurück: Berger war im November 2012 geflohen, als Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt seine Büroräume im 32. Stock des Frankfurter Skyper Hochhauses durchsuchten. Der deutsche Rechtsstaat warf Berger die Beteiligung an Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe vor. Von seinem Exil im Schweizer Bergdorf Zuoz aus wies Berger die Vorwürfe stets zurück und sprach von einem Justizskandal.

Nun kann er sich nicht mehr verstecken. Berger ist die prominenteste Figur im Steuerskandal Cum-Ex. Die Beteiligten handelten dabei Aktien im Kreis, um sich Steuererstattungen zu erschleichen. Steueranwälte wie Berger setzten dabei auf die so genannten Strukturen auf.

Milliardäre wie der inzwischen verstorbene Rafael Roth investierten Millionen, Banken wie die Hypo-Vereinsbank liehen ein Vielfaches hinzu, um das Handelsvolumen zu maximieren – und die Gewinne. Am Ende bedienten sich alle Beteiligten aus der Steuerkasse. Der Schaden für die Allgemeinheit wird auf insgesamt zwölf Milliarden Euro geschätzt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bezeichnet Hanno Berger in ihrer Anklage als Spiritus Rektor der Cum-Ex-Geschäfte. Wie kein Zweiter habe er Investoren angeworben und das System der Steuerhinterziehung immer mehr verfeinert. Berger verteidigte den Griff in die Steuerkasse bis zuletzt als legitimes Ausnutzen einer Gesetzeslücke. Freilich, inzwischen ist letztinstanzlich entschieden: Cum-Ex-Geschäfte waren immer schon kriminell.

Berger hat dies nie akzeptiert. Zu groß war sein Vertrauen in die eigene Überlegenheit, zu lange galt sein Wort in der Branche als Gesetz.

Lange galt Berger als Star-Anwalt

Berger trug viele Spitznamen in seiner Karriere. Bankenschreck hieß er einmal, als Berger noch als Angehöriger der Hessischen Finanzverwaltung für die Steuerprüfung Deutschlands größter Geldhäuser zuständig war. Regenmacher nannte man ihn in den Kanzleien, in denen Berger nach seinem Seitenwechsel in die Privatwirtschaft einen Kunden nach dem anderen akquirierte. Als Berger sich dann selbständig machte und mit Cum-Ex-Geschäften sagenhafte Gewinne generierte, huldigte ihn die Szene als „den Meister.“

Seine Rückkehr nach Deutschland wollte Meister Berger mit allen Mitteln verhindern. Seine Ankündigung aus Oktober 2017, er werde sich „natürlich“ einem Prozess in Deutschland stellen, verblasste, als dieser Prozess konkret wurde. „Unnötig“ nannte Berger ein Verfahren gegen ihn im Mai 2018. Als das Landgericht Wiesbaden die Anklage gegen Berger im Dezember 2019 trotzdem zuließ, legte Berger ein Attest vor. Er sei verhandlungsunfähig, sagten seine Anwälte. Die Untersuchung durch einen Amtsarzt lehnten sie ab.

Ab Mitte 2021 saß Berger in Auslieferungshaft. Das machte ihn nicht einsichtiger. „Politisch motiviert“ nannte Berger die Bemühungen des deutschen Rechtsstaates, ihn wegen seiner Steuervergehen vor Gericht zu stellen. In einem Beschwerdebrief an das Schweizer Bundesstrafgericht schrieb Berger von einem „Schulterschluss“ hochrangiger Mitglieder der Exekutive mit den Medien. Es werde eine Hetzjagd gegen ihn betrieben.

Experten vermuten deshalb, dass sich Berger zuerst in Bonn verantworten muss. (Foto: Reuters) Landgericht Bonn

Die Schweizer Justiz mochte seiner Einschätzung nicht folgen. Cum-Ex-Geschäfte dienten den Beteiligten dazu, sich Steuern erstatten zu lassen, die sie gar nicht gezahlt hatten. „Es geht hier um die rein deliktische Ausnutzung des Systems der Rückerstattung und die vorsätzliche Schädigung des Gemeinwesens“, schrieben die Richter des Schweizer Bundesstrafgerichts zu der Frage, ob Berger auszuliefern sei.

„Es kann offensichtlich nicht richtig sein, dass eine einbehaltene Steuer zweimal ausgezahlt wird. Ebenso kann es offensichtlich nicht richtig sein, dass eine gar nicht abgelieferte Steuer ausgezahlt wird.“

Zwei Gerichte warten auf den Angeklagten

Berger gehöre deshalb dorthin, wo die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Köln ihn haben wollten: vor deutsche Strafgerichte. „Angesichts der besonderen Schwere der Betrugsvorwürfe und der qualifizierenden Umstände ist bei einer prima facie Beurteilung kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die betrügerischen Handlungen zum Nachteil des Gemeinwesens von der bedeutend strengeren Bestrafung des gewerbsmäßigen Betrugs auszunehmen wären“, hieß es in dem Entscheid. Es liege deshalb eine „auslieferungsfähige strafbare Handlung“ vor.

Am 16. Februar bewilligte das Schweizer Bundesamt für Justiz den Antrag auf die Auslieferung Bergers, nachdem dieser letztinstanzlich vor dem Schweizer Bundesgericht gescheitert war. Ob er nun in Hessen oder Nordrhein-Westfalen auf die Anklagebank muss, ist noch nicht klar. Vor dem Landgericht Wiesbaden läuft gerade ein anderer Cum-Ex-Prozess, Berger müsste also in die Warteschlange.

Experten vermuten deshalb, dass er sich zuerst in Bonn verantworten muss. Im nordrhein-westfälischen Strafverfahren wird Berger verdächtigt, gemeinsam mit weiteren Angeklagten aus dem Umfeld der Hamburger M.M. Warburg Bank von 2007 bis 2013 unrechtmäßige Steuerrückzahlungen von 278.586.998 Euro erwirkt und davon EUR 27,3 Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Das Gericht hat die Anklage der Kölner Staatsanwaltschaft bereits zugelassen und die Hauptverhandlung eröffnet. Die 12. Große Strafkammer unter Vorsitz von Roland Zickler hat gerade eine andere Cum-Ex-Hauptverhandlung abgeschlossen. Es war das dritte Verfahren in Sachen Cum-Ex. Das Landgericht Bonn wäre bereit für Hanno Berger.

