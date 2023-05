Cum-Ex-Skandal Gericht verurteilt Börsenhändler aus London zu zweijähriger Bewährungsstrafe

Im Strafprozess gegen einen Aktienhändler der Firma Duet kommt es zu einem weiteren Schuldspruch. Mit dem Urteil zeichnet sich ab, dass die früheren Chefs des Angeklagten härter bestraft werden.

Ein Börsenhändler aus London wurde im Cum-Ex-Skandal verurteilt. (Foto: dpa) Londoner Skyline

Köln Das Landgericht Bonn hat Fondsmanager S. aus England am Dienstag wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass S. dabei geholfen hat, den deutschen Staat mit Cum-Ex-Geschäften zu hintergehen.

Das Gefängnis bleibt dem Angeklagten erspart: Die Strafe von zwei Jahren setzten die Richter zur Bewährung aus. Von dieser Strafe gelten wegen einer Verfahrensverzögerung durch die Staatsanwaltschaft Köln zwei Monate als bereits vollstreckt. Zudem muss S. 60.000 Euro an die Justizkasse überweisen. Es handelt sich um Bonuszahlungen, die S. für sein Handeln bekommen hat.

Das Geld stammt aus den illegalen Cum-Ex-Deals der Firma Duet. Der lateinische Begriff bezeichnet Aktienkreisgeschäfte rund um den Ausschüttungstermin mit („cum“) und ohne („ex“) Dividende. Seit mehr als zehn Jahren laufen die Ermittlungen gegen die Praxis von Banken und Investoren, sich eine nur einmal abgeführte Kapitalertragsteuer doppelt erstatten zu lassen.

In der vergangenen Woche zeichnete sich bereits ab, dass es auf eine Bewährungsstrafe für S. hinausläuft. Die Staatsanwaltschaft erklärte in ihrem Plädoyer, dass sie S. als Beihelfer und nicht als Mittäter ansieht. Das ist ein qualitativer Unterschied. S. habe zwar gewusst, dass die Profite aus den von ihm abgewickelten Aktiengeschäften aus der deutschen Steuerkasse stammen, er sei aber nicht die treibende Kraft bei seiner Firma Duet gewesen. Deshalb plädierten die Ankläger auf eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Der Verteidiger von S. räumte zwar eine Mitverantwortung seines Mandanten ein, betonte aber zugleich, dass S. „nur im Auftrag und auf Weisung“ seiner Vorgesetzten gehandelt habe. Deshalb sei eine Strafe von maximal einem Jahr auf Bewährung angemessen. Das Gericht folgte nun weitgehend dem Antrag der Ankläger.

Den Duet-Chefs drohen härtere Strafen

Das Verfahren gegen den Duet-Angestellten S. war allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was nun ansteht. Denn nach der Sommerpause – geplant ist ein Prozessstart in der zweiten Augusthälfte – müssen sich drei frühere Duet-Partner auf der Anklagebank einfinden. Gegen alle drei Angeklagten liegen bereits europäische Haftbefehle vor. Erst gegen Zahlung von Kautionen in Millionenhöhe wurden die Männer von der Untersuchungshaft verschont.

Die höchste Kaution von drei Millionen Euro musste Duet-Mitbegründer Henry Gabay hinterlegen. Er wurde am 22. Juni 2020 sogar in Frankreich festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Am 16. Juli 2020 lieferten die französischen Behörden ihn nach Deutschland aus. Das Amtsgericht Bonn entließ ihn kurzfristig, nachdem er das Geld hinterlegt hatte. Gabay weist die Vorwürfe zurück.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Trio und weitere Beschuldigte die Strippenzieher hinter den Deals waren. Insgesamt beantragten die an den Geschäften Beteiligten Erstattungen von mehr als 215 Millionen Euro. Teilweise blieb es beim Versuch. Doch das Finanzamt München und das Bundeszentralamt für Steuern zahlten nach den Erkenntnissen der Ermittler 93,4 Millionen Euro aus. Den drei angeklagten Duet-Partnern rechnet die Staatsanwaltschaft einen hohen zweistelligen Millionenprofit zu. Die Bonuszahlungen, die der nun verurteilte S. erhalten hat, waren im Vergleich dazu kaum der Rede wert.

