Der einstige Staranwalt soll wegen schwerer Steuerhinterziehung hinter Gitter. Den möglichen Strafrahmen reizen die Strafverfolger aber bei Weitem nicht aus.

Der Steuerrechtler bespricht sich in einer Prozesspause vor dem Landgericht Bonn mit zweien seiner Strafverteidiger. Seit April sitzt er wegen schwerer Steuerhinterziehung auf der Anklagebank. (Foto: dpa) Hanno Berger (Mitte)

Bonn, Düsseldorf Wohl ein letztes Mal in diesem Strafprozess macht sich Hanno Berger eifrig Notizen, schüttelt immer wieder den Kopf. Doch eigentlich kann den vor dem Landgericht Bonn angeklagten einstigen Staranwalt nach dem bisherigen Prozessverlauf kaum überraschen, was Jan Schletz an diesem Dienstagvormittag sagt: „Der Angeklagte Berger ist wegen Steuerhinterziehung schuldig“, trägt der Staatsanwalt kurz vor Ende des Strafprozesses ruhig vor.

Wenn Berger behaupte, er sei von der Legalität der Cum-Ex-Geschäfte ausgegangen, „so ist das eine Schutzbehauptung“, so Schletz. Berger habe die Geschäfte verstanden, davon zeugten zahlreiche E-Mails und auch Zeugenaussagen.

Dann kommt der Strafverfolger in seinem Plädoyer zur finalen Forderung: Berger soll für neun Jahre ins Gefängnis, führt Schletz aus und schreibt Berger „eine hohe kriminelle Energie“ zu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen