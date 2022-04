Cum-Ex-Skandal Landgericht Wiesbaden verschiebt Prozess gegen Hanno Berger

Das Verfahren in der hessischen Landeshauptstadt soll erst im Juni beginnen. Gegen den Steueranwalt wird auch am Landgericht Bonn wegen Steuerhinterziehung verhandelt.

Die neuen Pflichtverteidiger Bergers bekommen mehr Zeit, sich in den Fall einzuarbeiten. (Foto: dpa) Prozess um Cum-Ex in Wiesbaden

Köln Das Landgericht Wiesbaden macht zunächst einen Rückzieher: Der für den kommenden Dienstag geplante Prozessstart gegen den angeklagten Steueranwalt Hanno Berger wird vertagt. Wie das Gericht mitteilte, soll die Hauptverhandlung nun erst am 2. Juni beginnen. Die Verlegung erfolge „aufgrund der Notwendigkeit der weiteren Einarbeitung der Pflichtverteidiger in die umfangreichen Akten.“

Dass das Landgericht Wiesbaden die eilig bestimmten Termine nicht einhalten kann, ist auf einen Fehler der Strafkammer zurückzuführen. Die Richter hatten es zunächst versäumt, Pflichtverteidiger für den Angeklagten Berger zu bestellen.

Dessen drei Wahlverteidiger zogen sich aufgrund eines Zerwürfnisses aus dem Mandat zurück. Plötzlich stand Berger in dem Wiesbadener Verfahren ohne Anwälte da.

Erst vor wenigen Wochen gelang es dem Gericht, zwei Pflichtverteidiger für ihn zu bestellen. Die monierten, dass sie zu wenig Zeit hätten, sich in den Fall einzuarbeiten. Allein die Anklageschrift umfasst mehr als 900 Seiten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Besser als das Landgericht Wiesbaden machte es das Landgericht Bonn. Auch dort ist Berger wegen schwerer Steuerhinterziehung angeklagt. Doch in Bonn konnte die Hauptverhandlung planmäßig am 4. April starten. Dort wird Berger von zwei Pflichtverteidigern begleitet. Das Gericht hatte Rechtsanwalt Martin Kretschmer aus Bonn bereits vor vielen Monaten beauftragt. Mit Carsten Rubarth ist auch ein zweiter Anwalt im Mandat.

Berger sitzt in Hessen in Untersuchungshaft

Damit kann das Landgericht Bonn nun zügig weiterverhandeln. Nachdem die Staatsanwaltschaft Köln die Anklage verlesen hat, beginnt in dieser Woche die Beweisaufnahme. Zunächst sollen Zeugen aus der Finanzverwaltung vernommen werden, demnächst werden ehemalige Geschäftspartner von Berger geladen.

Offen ist, ob Berger nun in eine nordrhein-westfälische Justizvollzugsanstalt verlegt wird. Derzeit sitzt er in Frankfurt-Preungesheim in Untersuchungshaft. Die regelmäßigen Fahrten mit dem Gefangenentransporter von Frankfurt nach Bonn sind zeitaufwändig und für den 71-Jährigen strapaziös.

>>> Hören Sie auch: Podcast Handelsblatt Crime: Hanno Berger, Cum-Ex-Strippenzieher und Staatsfeind Nummer eins

In dem Bonner Verfahren geht es um Cum-Ex-Geschäfte im Umfeld der M.M. Warburg Bank, zu der Berger enge Kontakte pflegte. Im Eigenhandel und über ihre Fondstochter Warburg Invest sollen die Hamburger in den Jahren 2007 bis 2011 einen Steuerschaden von knapp 278 Millionen Euro verursacht haben. Dem ehemaligen Steueranwalt drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der einzige Anreiz der Geschäfte habe darin bestanden, sich Kapitalertragsteuern unrechtmäßig erstatten zu lassen. Die Steuer sei zuvor weder einbehalten noch abgeführt worden. „Dabei war es der Angeschuldigte, der die Idee zur Durchführung von Cum-Ex-Geschäften bei der Warburg-Bank vorstellte und erfolgreich platzieren konnte“, hieß es von den Anklägern.

Am ersten Verhandlungstag äußerte sich Berger nicht zur Sache. Bislang hat er die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Auch in Bonn machte er auch ohne viele Worte einen kämpferischen Eindruck.

Mehr: Porträt Hanno Berger – Vom Staatsdiener zum Staatsfeind Nummer eins